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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2678267926802681>
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:42

Таке враження, що рф подобається танцювати на граблях. Ну ок. 21 листопада вже скоро. ЄС визнає країною- терористкою офіційно. Ще один цвях у труну рф.

ПС. Сьогодні був реальний шанс опинитися в центрі обстрілів на Печерську, бо мала намір полиндати по крамницях саме в той час. Але дослухалася інтуїції, яка сказала: "нєх.. шастать!";) та поїхала звідти за 20 хвилин до початку тривоги.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:57

Деньги...
https://bastion.tv/kreml-kupiv-bagami_n50159
Вчора (14.XI.) Генасамблея ООН ухвалила рекомендаційне рішення про виплату росією репарацій для України. Проти виступили РФ та ще 13 країн.

Хоча, зазвичай, проти резолюцій ООН по Україні – разом із росією – голосує лише "огидна четвірка": Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея. Москва підключила до голосування всіх, на кого має вплив: Іран, ЦАР, Куба, Зімбабве, Нікараґуа, Малі, Китай, Ефіопія та... Багами!

Не марно ж частину з них напередодні обдзвонював Путін. А чому, власне, у списку виявилися Багами?

Спершу представник цієї острівної країни утримався, а в останню секунду голосування змінив позицію. Річ у тім, що у Багам є "грішок" перед РФ: ця острівна країна заблокувала $3 мільярди російських олігархів, за що РФ включила її до списку недружніх держав.

Московитів можна зрозуміти: "по-людськи" запаркували на архіпелазі свої кошти, а ті ввели санкції... Тепер от остров'яни вимушені спокутувати, бо кортить отримати гроші інших російських олігархів, ще не підсанкційних.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:01

  prodigy написав:Росія випустила по Україні сьогодні рекордну кількість ракет - 100 (ЗСУ)

Серед збитих ракет є і Х-101, і Х-555.

Також росіяни застосували ракети "Калібр" морського базування. Інформацію про кількість збитих ракет Ігнат пообіцяв оприлюднити пізніше.

Сьогодні був наймасштабніший удар по енергосистемі з початку війни.

Ця атака може вплинути не тільки на нашу країну, а й на сусідні, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетична ситуація в Україні – критична
.
Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області є «прильоти». Ситуація з електропостачанням — критична, без світла майже половина Київщини. Водночас всі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури працюють — вони мають альтернативні джерела живлення

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:07

  andrijk777 написав:https://static.ukrinform.com/photos/2022_11/1668450308-515.jpeg
По голосуванню ООН.
Все більш менш очікувано, навіть оптимістично я б сказав.
Є тільки 2 зауваження:
Китай - проголосував проти і опинився в компанії країн-ізгоїв. Всі ці казки що Китай "одумався" і т.д. нічого не варті. Китай підтримує РФ і це очевидно. Але тут є шкурний інтерес Китаю. Якщо РФ буде платити репарації, то їй буде важко віддавати природні ресурси Китаю собі в збиток.

Більш того, на G20 Китай повторював путінські наративи про "врахування інтересів і безпеки всіх сторін", звинуватив США і НАТО, тобто фактично повторив путінський ультиматум у грудні 21-го. Якщо раніше Сі щось там говорив про "теріторіальну цілість", то тепер цілком став на сторону рашки. Вісь москва-пекін остаточно сформувалася. І судячи по останнім голосуванням та напрямкам зовнішньої політики, увесь БРІКС стає об'єднаним політичним антиамериканським блоком.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:19

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:Так, він цікава і непогана людина, але він є росіянином, а не українцем. І він вважає, що має право, як росіянин, українців повчати. Мені б на його місці за це було б соромно


проблема в ментальності, якщо казати грубо , то це Великодержа́вний шовіні́зм —
крайняя форма национализма представителей господствующих наций, проявляется в подавлении других народов в многонациональных государствах

до Марка Солонина взагалі не має відношення,
тому що він еврей і за часи срср був час (1988-1989) коли він переховувався від КГБ
за організацію громадсько-політичних клубів у Куйбишеві.

можна розцінювати поради стосовно пам'ятників-як неввічливість до хазяїв від гостя

І шо, шо він єврей? Троцький теж був єврей.
Русскій - це не національність, це належність.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Але дослухалася інтуїції, яка сказала

Могли б дослухатись до мене ще за 30 хвилин до тривоги))
І всю тривогу пили б мартіні (Кьянті, Просеко) десь у мене. Ой, ви ж щось про чоловіка казали.
:oops:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 лис, 2022 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:24

Произошедшее в течении часа иначе, как Актом государственного терроризма со стороны РФ
- Назвать невозможно.
Среди представителей цивилизованных стран, на Бали - с верным конём Пу, или )(у - не то, что бы посрать рядом, а находиться в одном помещении было бы западло.

- Политика веСЧЬ грязная... :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:24

sergey_sryvkin

„Кто в молодости не был радикалом [ либералом] — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума.“ — Уинстон Черчилль

Марк дуже порядна людина (в кого немає недоліків)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:31

  Kudrjavuy написав:Произошедшее в течении часа иначе, как Актом государственного терроризма со стороны РФ
- Назвать невозможно.
Среди представителей цивилизованных стран, на Бали - с верным конём Пу, или )(у - не то, что бы посрать рядом, а находиться в одном помещении было бы западло.

- Политика веСЧЬ грязная... :cry:


цель саммита G20-обуздать рф

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:39

  Starikan написав:Більш того, на G20 Китай повторював путінські наративи про "врахування інтересів і безпеки всіх сторін", звинуватив США і НАТО, тобто фактично повторив путінський ультиматум у грудні 21-го. Якщо раніше Сі щось там говорив про "теріторіальну цілість", то тепер цілком став на сторону рашки. Вісь москва-пекін остаточно сформувалася. І судячи по останнім голосуванням та напрямкам зовнішньої політики, увесь БРІКС стає об'єднаним політичним антиамериканським блоком.

Сомневаюсь, что это будет антиамериканский блок. Иначе экономикам БРИКС настанет северный пушной зверь

Скорее, таки будет двухполярный мир, но не в смысле противостояния, а в смысле, Азия+Африка - это китайский интерес, остальное - интерес США. И проводят взаимовыгодное сотрудничество
Роль РФ в этом будет незавидная. Мишка будет приносит занедорого нефть и газ, и сидеть на коротком поводке
Всё имхо
pesikot
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  #<1 ... 2678267926802681>
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