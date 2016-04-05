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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2679268026812682>
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:41

  Hotab написав:Масований пуск. Кілька десятків вже летить. В повітрі багато носіїв.

Как всегда - респект
Прочитал почти сразу, предупредил своих знакомых и коллег
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 19:50

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:Произошедшее в течении часа иначе, как Актом государственного терроризма со стороны РФ
- Назвать невозможно.
Среди представителей цивилизованных стран, на Бали - с верным конём Пу, или )(у - не то, что бы посрать рядом, а находиться в одном помещении было бы западло.

- Политика веСЧЬ грязная... :cry:


цель саммита G20-обуздать рф

Ещё раз:
- Целью в Войне есть Вооруженные Силы.
- В данном случае целенаправлено уничтожается гражданские, гражданская
ИНФРАСТРУКТУ́РА , ... с целью сделать жизнь невозможной.

Никакой военной целесообразности в происходящем НЕТ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:07

  Hotab написав:
  fler написав:Але дослухалася інтуїції, яка сказала

Могли б дослухатись до мене ще за 30 хвилин до тривоги))
І всю тривогу пили б мартіні (Кьянті, Просеко) десь у мене. [b] Ой, ви ж щось про чоловіка казали.[ /b]
:oops:

Та я так і знала, що заміжнім жінкам до тебе на каву/ мартіні зась;).
fler
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:23

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:https://static.ukrinform.com/photos/2022_11/1668450308-515.jpeg
По голосуванню ООН.
Все більш менш очікувано, навіть оптимістично я б сказав.
Є тільки 2 зауваження:
Китай - проголосував проти і опинився в компанії країн-ізгоїв. Всі ці казки що Китай "одумався" і т.д. нічого не варті. Китай підтримує РФ і це очевидно. Але тут є шкурний інтерес Китаю. Якщо РФ буде платити репарації, то їй буде важко віддавати природні ресурси Китаю собі в збиток.

Більш того, на G20 Китай повторював путінські наративи про "врахування інтересів і безпеки всіх сторін", звинуватив США і НАТО, тобто фактично повторив путінський ультиматум у грудні 21-го. Якщо раніше Сі щось там говорив про "теріторіальну цілість", то тепер цілком став на сторону рашки. Вісь москва-пекін остаточно сформувалася. І судячи по останнім голосуванням та напрямкам зовнішньої політики, увесь БРІКС стає об'єднаним політичним антиамериканським блоком.

Так, лідер вісі зла - сучій кєтай... А за ним- його васали: іран, кацапія, біломосковія та північна корея . Якби не кєтай та його благословіння на олімпіаді, то й вторгнення не було б .
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:32

Прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною та призвели до гибелі людей.
https://t.me/evpatoriyachat2/149819
fler
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:40

  fler написав:Прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною та призвели до гибелі людей.
https://t.me/evpatoriyachat2/149819

До сих пор не раскрыты причины исчезновения света в Молдове, что поставляется из Румынии.

- У )(уйла может быть "перебор".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 15 лис, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://patrioty.org.ua/politic/masovan ... 43720.html
Українські сили ППО під час масованого удару Росії збили 73 з понад 90 крилатих ракет ворога, а також 10 іранських дронів. Як повідомляє командування Повітряних сил у Telegram, окупанти вдарили по Україні крилатими ракетами повітряного і морського базування, передають Патріоти України.

Для масованого пуску ракет Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту РФ та іранські ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131".

"Загалом було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе. Військові підкреслюють, що ворог продовжує використовувати високоточну зброю проти об’єктів критичної інфраструктури України. Також внаслідок ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:52

  Kudrjavuy написав:а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря
Пора бы уничтожить ЧМФ.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:59

  Kudrjavuy написав:
  fler написав:Прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною та призвели до гибелі людей.
https://t.me/evpatoriyachat2/149819

До сих пор не раскрыты причины исчезновения света в Молдове, что поставляется из Румынии.

- У )(уйла может быть "перебор".

мне в варшаве прокурорша глаза закатывала при упоминании войны, мол чё ты тут гонишь, какая война.
никогда не зарекайся
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:мне в варшаве прокурорша

Допитувала про спосіб незаконного перетину україно-польського кордону?
Hotab
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  #<1 ... 2679268026812682>
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