Kudrjavuy написав:Произошедшее в течении часа иначе, как Актом государственного терроризма со стороны РФ - Назвать невозможно. Среди представителей цивилизованных стран, на Бали - с верным конём Пу, или )(у - не то, что бы посрать рядом, а находиться в одном помещении было бы западло.
- Политика веСЧЬ грязная...
цель саммита G20-обуздать рф
Ещё раз: - Целью в Войне есть Вооруженные Силы. - В данном случае целенаправлено уничтожается гражданские, гражданская ИНФРАСТРУКТУ́РА , ... с целью сделать жизнь невозможной.
Никакой военной целесообразности в происходящем НЕТ.
andrijk777 написав:https://static.ukrinform.com/photos/2022_11/1668450308-515.jpeg По голосуванню ООН. Все більш менш очікувано, навіть оптимістично я б сказав. Є тільки 2 зауваження: Китай - проголосував проти і опинився в компанії країн-ізгоїв. Всі ці казки що Китай "одумався" і т.д. нічого не варті. Китай підтримує РФ і це очевидно. Але тут є шкурний інтерес Китаю. Якщо РФ буде платити репарації, то їй буде важко віддавати природні ресурси Китаю собі в збиток.
Більш того, на G20 Китай повторював путінські наративи про "врахування інтересів і безпеки всіх сторін", звинуватив США і НАТО, тобто фактично повторив путінський ультиматум у грудні 21-го. Якщо раніше Сі щось там говорив про "теріторіальну цілість", то тепер цілком став на сторону рашки. Вісь москва-пекін остаточно сформувалася. І судячи по останнім голосуванням та напрямкам зовнішньої політики, увесь БРІКС стає об'єднаним політичним антиамериканським блоком.
Так, лідер вісі зла - сучій кєтай... А за ним- його васали: іран, кацапія, біломосковія та північна корея . Якби не кєтай та його благословіння на олімпіаді, то й вторгнення не було б .
Прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною та призвели до гибелі людей. https://t.me/evpatoriyachat2/149819
fler написав:Прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною та призвели до гибелі людей. https://t.me/evpatoriyachat2/149819
До сих пор не раскрыты причины исчезновения света в Молдове, что поставляется из Румынии.
- У )(уйла может быть "перебор".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 15 лис, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
https://patrioty.org.ua/politic/masovan ... 43720.html Українські сили ППО під час масованого удару Росії збили 73 з понад 90 крилатих ракет ворога, а також 10 іранських дронів. Як повідомляє командування Повітряних сил у Telegram, окупанти вдарили по Україні крилатими ракетами повітряного і морського базування, передають Патріоти України.
Для масованого пуску ракет Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту РФ та іранські ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131".
"Загалом було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе. Військові підкреслюють, що ворог продовжує використовувати високоточну зброю проти об’єктів критичної інфраструктури України. Також внаслідок ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки.
fler написав:Прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною та призвели до гибелі людей. https://t.me/evpatoriyachat2/149819
До сих пор не раскрыты причины исчезновения света в Молдове, что поставляется из Румынии.
- У )(уйла может быть "перебор".
мне в варшаве прокурорша глаза закатывала при упоминании войны, мол чё ты тут гонишь, какая война. никогда не зарекайся