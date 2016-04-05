Hotab написав:Масований пуск. Кілька десятків вже летить. В повітрі багато носіїв.
Від чого залежать ці масовані пуски? Від підвозу? Від виробництва ракет? Чи пускові установки обслуговують?
Від першого та другого. Цей раз навмисно чекали самміт. Тут таку цікаву річ прочитав в @Politico@. Десь вони почули від НАТО, що Україна буде говорити про переговори, як тільки забере Херсон. Тобто я міркую, що здали вони його без бою, крім всього, тому що сподівались.... Сподівались що після здачі на саміті велика "20-ка" заставить Зе говорити з ними. Але після чергової обструкції вирішили зайнятись своїм звичним ділом-тероризмом. Боюсь що це буде продовжуватись з периодичностю 7-15 днів ще довго. Тому нам треба просити Захід енергообладннаня. Заводи мають працювати в три зміни. Так чи інакше наші втрати в грошах значно менші, відносно, скільки коштують їх ракети. Головне вчасно все відновлювати.