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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2679268026812682
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:03

  Hotab написав:
  beee написав:мне в варшаве прокурорша

Допитувала про спосіб незаконного перетину україно-польського кордону?

разблокировала незаконно заблокированный польским банком счёт.

шо ви таке мелете та наговорюєте на владу ? хіба можуть наші військові тричі випускати мене з країни незаконно?
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вечер давно перестал быть томным
На территории Польши упали российские ракеты: созван Комитет нацбезопасности (фото)
По сообщениям СМИ, две российские ракеты упали в Люблинском воеводстве на ферме в Пшеводові, что в 65 км от границы с Украиной. Они попали в зерносушилки. В результате удара погибли два человека.

Зображення
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 15 лис, 2022 21:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рассчитал время: Лавров убежал с саммита перед массированным ударом РФ по Украине
Лавров покинул саммит, вероятно, чтобы избежать ряда неприятных вопросов от Запада
...
Согласно роспропаганде, Лавров покинул Бали где-то в 15:40 по киевскому времени.

Сцыкло ...
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:14

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Масований пуск. Кілька десятків вже летить. В повітрі багато носіїв.

Від чого залежать ці масовані пуски? Від підвозу? Від виробництва ракет? Чи пускові установки обслуговують?
Від першого та другого. Цей раз навмисно чекали самміт. Тут таку цікаву річ прочитав в @Politico@. Десь вони почули від НАТО, що Україна буде говорити про переговори, як тільки забере Херсон. Тобто я міркую, що здали вони його без бою, крім всього, тому що сподівались.... Сподівались що після здачі на саміті велика "20-ка" заставить Зе говорити з ними. Але після чергової обструкції вирішили зайнятись своїм звичним ділом-тероризмом. Боюсь що це буде продовжуватись з периодичностю 7-15 днів ще довго. Тому нам треба просити Захід енергообладннаня. Заводи мають працювати в три зміни. Так чи інакше наші втрати в грошах значно менші, відносно, скільки коштують їх ракети. Головне вчасно все відновлювати.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Тому нам треба просити Захід енергообладннаня.

Воно виготовляється. Але там термін виготовлення 2-3 місяці. Будемо вважати, що місяць вже пройшов.

  fler написав:Та я так і знала, що заміжнім жінкам до тебе на каву/ мартіні зась;)

Якби ж я був таким розумним та міг отак себе зупиняти...

  beee написав:хіба можуть наші військові

Які ще військові. Корумпована таможня та прикордонна служба. Теж мені "військові".
Hotab
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  #<1 ... 2679268026812682
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