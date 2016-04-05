Hotab написав:Масований пуск. Кілька десятків вже летить. В повітрі багато носіїв.
Від чого залежать ці масовані пуски? Від підвозу? Від виробництва ракет? Чи пускові установки обслуговують?
Від першого та другого. Цей раз навмисно чекали самміт. Тут таку цікаву річ прочитав в @Politico@. Десь вони почули від НАТО, що Україна буде говорити про переговори, як тільки забере Херсон. Тобто я міркую, що здали вони його без бою, крім всього, тому що сподівались.... Сподівались що після здачі на саміті велика "20-ка" заставить Зе говорити з ними. Але після чергової обструкції вирішили зайнятись своїм звичним ділом-тероризмом. Боюсь що це буде продовжуватись з периодичностю 7-15 днів ще довго. Тому нам треба просити Захід енергообладннаня. Заводи мають працювати в три зміни. Так чи інакше наші втрати в грошах значно менші, відносно, скільки коштують їх ракети. Головне вчасно все відновлювати.
Hotab написав:Воно виготовляється. Але там термін виготовлення 2-3 місяці. Будемо вважати, що місяць вже пройшов.
2-3 міс це включаючи чергу по заказам. Виготовлення значно бистріше. Думаю, що враховуючи ситуацію інші можуть почекати. Тим більше західні компанії дуже бистро можуть перестроюватись та збільшувати продуктивність. Крім того треба спілкуватись з бувшим совком. 100% що на складах є залишки, які можна викупити.
💡 Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України зберігає керованість, а енергетики роблять усе можливе для відновлення енергопостачання.
«Ситуація серйозна, найбільш серйозна за всю історію, але ми зберігаємо управління [...] Якщо ми застосовуємо аварійні відключення, значить система все ще керована. Ми захищаємо від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог», — зазявив він.
При цьому Кудрицький закликав українців набирати запаси води, заряджати акумулятори та мобільні телефони.
fler написав:Прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною та призвели до гибелі людей. https://t.me/evpatoriyachat2/149819
Може роздупляться таки з РБ в кінці то кінців, чи будуть далі жувати в соплі? Це вже напад на НАТО, чи "єтодругоє?"
fler написав:Прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною та призвели до гибелі людей. https://t.me/evpatoriyachat2/149819
До сих пор не раскрыты причины исчезновения света в Молдове, что поставляется из Румынии.