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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2681268226832684>
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:42

  vitaliian написав:
💡 Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України зберігає керованість, а енергетики роблять усе можливе для відновлення енергопостачання.

«Ситуація серйозна, найбільш серйозна за всю історію, але ми зберігаємо управління [...] Якщо ми застосовуємо аварійні відключення, значить система все ще керована. Ми захищаємо від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог», — зазявив він.

При цьому Кудрицький закликав українців набирати запаси води, заряджати акумулятори та мобільні телефони.


цього разу пішло розбалансування енергосистеми: десь так: пу-пуу-пуу-пуу-пууу-пууууу,
по мерехтінню лампи було видно як падає частота в енергосистемі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:43

  flyman написав:"єтодругоє?
все помнят с чего началась 1я мировая, с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, в результате минус 14 млн людей "около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей — в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней" (цифра очень приблизительная).

Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.

Напомню каким оптимистом был будивэльнык когда писал про союз Украина-Польша-Британия. Я с самого начала говорил что такого союза не будет. Потому что никто не хочет воевать за Украину или становится нашим спонсором на постоянной основе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 лис, 2022 21:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:46

  vitaliian написав:Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО или хотя бы Польша. Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.

А с каких-таких яиц они должны были вступить в войну ?
Мечтатель ты наш

А вот как поступит Польша, поглядим
А ты уже, перечитавши(сь) ТГ-каналы, делаешь выводы
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:48

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО или хотя бы Польша. Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.

А с каких-таких яиц они должны были вступить в войну ?
Мечтатель ты наш

А вот как поступит Польша, поглядим
А ты уже, перечитавши(сь) ТГ-каналы, делаешь выводы

Если не понимаешь о чем был мой текст, не обязательно это так явно афишировать. Умственные способности снижаются с годами. Ты не исключение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:"єтодругоє?
все помнят с чего началась 1я мировая, с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, в результате минус 14 млн людей "около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей — в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней" (цифра очень приблизительная).

Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.

Напомню каким оптимистом был будивэльнык когда писал про союз Украина-Польша-Британия. Я с самого начала говорил что такого союза не будет. Потому что никто не хочет воевать за Украину. И (как мне кажется) за Польшу/Прибалтику тоже.

якщо до тебе підійдуть гопники і попросять закурити, то це означає що в них нема сірників?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:50

  pesikot написав:Рассчитал время: Лавров убежал с саммита перед массированным ударом РФ по Украине
Лавров покинул саммит, вероятно, чтобы избежать ряда неприятных вопросов от Запада
...
Согласно роспропаганде, Лавров покинул Бали где-то в 15:40 по киевскому времени.

Сцыкло ...

Дело в том, что теперь "каждое", с паспортом РФ - по всему миру будет подлежать отлову и ... в лучшем случае в высылке.
Отдельно к дип неприкосновенности, но к укуренной Лошади есть претензии и в США, не позволяющие ему, даже с диппаспортом попасть на территорию США.
- Подставу хозяину Саммита то же никто не забудет.
Ибо ОН лично просил "с лошадями дружить".
- А такое не проходит...

(Для Модера - простите, за сегодняшний, мой французский.)
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:52

  flyman написав:якщо до тебе підійдуть гопники і попросять закурити, то це означає що в них нема сірників
За сбитый Боинг какие были для РФ последствия. А за самолёт с Качинским?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 лис, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:55

  vitaliian написав:
  flyman написав:якщо до тебе підійдуть гопники і попросять закурити, то це означає що в них нема сірників
За сбитый Боинг какие были для РФ последствия. А за самолёт с Качиньским?

РФ буде піднімати градус, лох должєн страдать, або НАТО підставить другу щоку, і папа недавно розказував про гуманність мокшан.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве

Якщо ракети рф падають на територію НАТО, то, відповідно, американські ракети зможуть падати на територію рф. Знімуть заборону на використання для ЗСУ. Тільки раша відморозиться - і я не я, і ракета не моя, це ви спеціально кордон пересунули на п'ять миль.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:58

  vitaliian написав:
  flyman написав:"єтодругоє?
все помнят с чего началась 1я мировая, с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, в результате минус 14 млн людей "около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей — в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней" (цифра очень приблизительная).

Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.


Немножко не так.
1.5я статья сработает однозначно.
2. Польша будет обеспечена комплексами "Петриот".
3. И максимум, а это логично: Будет обьявлена "бесполётная зона" в зоне их доступности.
А это Калининград, Белорусь,...
Со стороны Румынии, Турции, Финляндии, Норвегии, Аляски... - считайте сами.
.....................................................
Вступление в войну Польши - только в интересах РФ! Поэтому это сознательная провокация()(у сильно подставил Си)
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