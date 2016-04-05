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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:42
vitaliian написав:
💡 Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України зберігає керованість, а енергетики роблять усе можливе для відновлення енергопостачання.
«Ситуація серйозна, найбільш серйозна за всю історію, але ми зберігаємо управління [...] Якщо ми застосовуємо аварійні відключення, значить система все ще керована. Ми захищаємо від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог», — зазявив він.
При цьому Кудрицький закликав українців набирати запаси води, заряджати акумулятори та мобільні телефони.
цього разу пішло розбалансування енергосистеми: десь так: пу-пуу-пуу-пуу-пууу-пууууу,
по мерехтінню лампи було видно як падає частота в енергосистемі
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:43
flyman написав:
"єтодругоє?
все помнят с чего началась 1я мировая, с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, в результате минус 14 млн людей "около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей — в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней" (цифра очень приблизительная).
Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.
Напомню каким оптимистом был будивэльнык когда писал про союз Украина-Польша-Британия. Я с самого начала говорил что такого союза не будет. Потому что никто не хочет воевать за Украину или становится нашим спонсором на постоянной основе.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 15 лис, 2022 21:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:46
vitaliian написав:
Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО или хотя бы Польша
. Но увы. Хотели бы давно вступили
. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.
А с каких-таких яиц они должны были вступить в войну ?
Мечтатель ты наш
А вот как поступит Польша, поглядим
А ты уже, перечитавши(сь) ТГ-каналы, делаешь выводы
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:48
pesikot написав: vitaliian написав:
Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО или хотя бы Польша
. Но увы. Хотели бы давно вступили
. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.
А с каких-таких яиц они должны были вступить в войну ?
Мечтатель ты наш
А вот как поступит Польша, поглядим
А ты уже, перечитавши(сь) ТГ-каналы, делаешь выводы
Если не понимаешь о чем был мой текст, не обязательно это так явно афишировать. Умственные способности снижаются с годами. Ты не исключение.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:49
vitaliian написав: flyman написав:
"єтодругоє?
все помнят с чего началась 1я мировая, с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, в результате минус 14 млн людей "около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей — в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней" (цифра очень приблизительная).
Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.
Напомню каким оптимистом был будивэльнык когда писал про союз Украина-Польша-Британия. Я с самого начала говорил что такого союза не будет. Потому что никто не хочет воевать за Украину. И (как мне кажется) за Польшу/Прибалтику тоже.
якщо до тебе підійдуть гопники і попросять закурити, то це означає що в них нема сірників?
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flyman
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:50
Дело в том, что теперь "каждое", с паспортом РФ - по всему миру будет подлежать отлову и ... в лучшем случае в высылке.
Отдельно к дип неприкосновенности, но к укуренной Лошади есть претензии и в США, не позволяющие ему, даже с диппаспортом попасть на территорию США.
- Подставу хозяину Саммита то же никто не забудет.
Ибо ОН лично просил "с лошадями дружить".
- А такое не проходит...
(Для Модера - простите, за сегодняшний, мой французский.)
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:52
flyman написав:
якщо до тебе підійдуть гопники і попросять закурити, то це означає що в них нема сірників
За сбитый Боинг какие были для РФ последствия. А за самолёт с Качинским?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 15 лис, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:55
vitaliian написав: flyman написав:
якщо до тебе підійдуть гопники і попросять закурити, то це означає що в них нема сірників
За сбитый Боинг какие были для РФ последствия. А за самолёт с Качиньским?
РФ буде піднімати градус, лох должєн страдать, або НАТО підставить другу щоку, і папа недавно розказував про гуманність мокшан.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:56
vitaliian написав:
Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве
Якщо ракети рф падають на територію НАТО, то, відповідно, американські ракети зможуть падати на територію рф. Знімуть заборону на використання для ЗСУ. Тільки раша відморозиться - і я не я, і ракета не моя, це ви спеціально кордон пересунули на п'ять миль.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 21:58
Немножко не так.
vitaliian написав: flyman написав:
"єтодругоє?
все помнят с чего началась 1я мировая, с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, в результате минус 14 млн людей "около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей — в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней" (цифра очень приблизительная).
Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.
1.5я статья сработает однозначно.
2. Польша будет обеспечена комплексами "Петриот".
3. И максимум, а это логично:
Будет обьявлена "бесполётная зона" в зоне их доступности.
А это Калининград, Белорусь,...
Со стороны Румынии, Турции, Финляндии, Норвегии, Аляски... - считайте сами.
.....................................................
Вступление в войну Польши - только в интересах РФ! Поэтому это сознательная провокация()(у сильно подставил Си)
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