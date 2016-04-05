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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2681268226832684
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:04

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:04

  vitaliian написав:Если не понимаешь о чем был мой текст, не обязательно это так явно афишировать. Умственные способности снижаются с годами. Ты не исключение.

Ну да, за себя говори :)

Ты настолько проецируешь своё эмоции и мысли на других, что любой психиатр обзавидуется, чтобы получить такого пациента. Такого денежного и проблемного пациента

Обратись лучше к психиатру :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:12

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:"єтодругоє?
все помнят с чего началась 1я мировая, с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, в результате минус 14 млн людей "около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей — в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней" (цифра очень приблизительная).

Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.


Немножко не так.
1.5я статья сработает однозначно.
2. Польша будет обеспечена комплексами "Петриот".
3. И максимум, а это логично: Будет обьявлена "бесполётная зона" в зоне их доступности.
А это Калининград, Белорусь,...
Со стороны Румынии, Турции, Финляндии, Норвегии, Аляски... - считайте сами.
.....................................................
Вступление в войну Польши - только в интересах РФ! Поэтому это сознательная провокация()(у сильно подставил Си)

Щоб не долітало до Польщі, треба безльотну зону поширити ще на Україну.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:17

И логичное "Их там нет" :
https://twitter.com/SkyNewsArabia_B/sta ... 6827855872
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Вы, всё врёте"
https://t.me/bbbreaking/141167
Раньше всех. Ну почти.
⚡️Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, заявили в Минобороны РФ.

Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.
t.me/bbbreaking
/141167
245.8Kviews
Nov 15 at 21:51
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лавров сбежал с Бали | Виталий Портников

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:34

  flyman написав:цього разу пішло розбалансування енергосистеми: десь так: пу-пуу-пуу-пуу-пууу-пууууу,
по мерехтінню лампи було видно як падає частота в енергосистемі


можна детально описати, як ви собі уявлєте, якби мав відбуватися цей процес? :shock:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:37

  wild.tomcat написав:
  flyman написав:цього разу пішло розбалансування енергосистеми: десь так: пу-пуу-пуу-пуу-пууу-пууууу,
по мерехтінню лампи було видно як падає частота в енергосистемі


можна детально описати, як ви собі уявлєте, якби мав відбуватися цей процес? :shock:

Та воно ж патологічне брехло
Яке пробиває, раз за разом, дно своєї конченості
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:38

  wild.tomcat написав:
  flyman написав:цього разу пішло розбалансування енергосистеми: десь так: пу-пуу-пуу-пуу-пууу-пууууу,
по мерехтінню лампи було видно як падає частота в енергосистемі


можна детально описати, як ви собі уявлєте, якби мав відбуватися цей процес? :shock:

при віяльному відключенні просто пропадає е.е., а не понижується частота ... двигун може, чули як зупиняєтся.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:52

У нас сегодня как не странно было тихо. Может готовят здесь, что то хуже, чем энергетика? :(
Игорь Алексеевич
 
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