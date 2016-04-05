все помнят с чего началась 1я мировая, с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, в результате минус 14 млн людей "около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей — в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней" (цифра очень приблизительная).
Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве.
Немножко не так. 1.5я статья сработает однозначно. 2. Польша будет обеспечена комплексами "Петриот". 3. И максимум, а это логично: Будет обьявлена "бесполётная зона" в зоне их доступности. А это Калининград, Белорусь,... Со стороны Румынии, Турции, Финляндии, Норвегии, Аляски... - считайте сами. ..................................................... Вступление в войну Польши - только в интересах РФ! Поэтому это сознательная провокация()(у сильно подставил Си)
Щоб не долітало до Польщі, треба безльотну зону поширити ще на Україну.
Раньше всех. Ну почти. ⚡️Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, заявили в Минобороны РФ.
Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. t.me/bbbreaking /141167 245.8Kviews Nov 15 at 21:51