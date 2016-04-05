21:55, 15.11.22 Нефтепропод "Дружба" остановлен из-за падения напряжения. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности страны.
Об остановке "Дружбы" сначала заявили в российской компании "Транснефть", ссылаясь якобы на уведомление украинской стороны. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия, — Ред.) из-за падения напряжения", — сказал российским пропагандистским СМИ советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Как сообщает Index, остановка прокачки через "Дружбу" произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.
СМИ сообщают, что ракета РФ попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на беларуско-украинской границе, отвечающей за бесперебойную работу нефтепровода.
Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу". "В результате атаки временно прекращены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию", - говорят в компании.
Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности в связи с произошедшим.
Если эта подстанция будет долго ремонтироваться, а у Украины есть более важные подстанции для восстановления электроснабжения страны, чем для прокачки нефти в прорашкинскую Венгрию, и если остальные страны ЕС ответят Венгрии (в ответ на показательную поддержку Венгрии недорашки), что у них едва хватает нефти для своих стран, может до венгров через резкое поднятие цен на бензин и соотв. цен на товары и продукты (стоимость доставки) дойдет, что не стоит им так рьяно поддерживать недорашку, противоставляя себя остальной Европе?
Венгрия заявляет, что ее запасов хватит на 90 дней работы. Неужели в таком случае требуется срочно созывать совет безопасности? Кто разбирается в этом, поясните.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 15 лис, 2022 23:15, всього редагувалось 1 раз.
21:55, 15.11.22 Нефтепропод "Дружба" остановлен из-за падения напряжения. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности страны.
Об остановке "Дружбы" сначала заявили в российской компании "Транснефть", ссылаясь якобы на уведомление украинской стороны. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия, — Ред.) из-за падения напряжения", — сказал российским пропагандистским СМИ советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Как сообщает Index, остановка прокачки через "Дружбу" произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.
СМИ сообщают, что ракета РФ попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на беларуско-украинской границе, отвечающей за бесперебойную работу нефтепровода.
Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу". "В результате атаки временно прекращены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию", - говорят в компании.
Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности в связи с произошедшим.
Если эта подстанция будет долго ремонтироваться, а у Украины есть более важные подстанции для восстановления электроснабжения страны, чем для прокачки нефти в прорашкинскую Венгрию, и если остальные страны ЕС ответят Венгрии (в ответ на показательную поддержку Венгрии недорашки), что у них едва хватает нефти для своих стран, может до венгров через резкое поднятие цен на бензин и соотв. цен на товары и продукты (стоимость доставки) дойдет, что не стоит им так рьяно поддерживать недорашку, противоставляя себя остальной Европе?
Поставки по международному контракту. Восстановление подачи нефти по нефтепроводу - должны быть восстановлены в первую очередь. - В данном случае, Венгры, и наши, как никто другой заинтересованны в восстановлении подстанции.
Kudrjavuy написав:Поставки по международному контракту. Восстановление подачи нефти по нефтепроводу - должны быть восстановлены в первую очередь. - В данном случае, Венгры, и наши, как никто другой заинтересованны в восстановлении подстанции.
Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.
У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!
Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.
21:55, 15.11.22 Нефтепропод "Дружба" остановлен из-за падения напряжения. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности страны.
Об остановке "Дружбы" сначала заявили в российской компании "Транснефть", ссылаясь якобы на уведомление украинской стороны. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия, — Ред.) из-за падения напряжения", — сказал российским пропагандистским СМИ советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Как сообщает Index, остановка прокачки через "Дружбу" произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.
СМИ сообщают, что ракета РФ попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на беларуско-украинской границе, отвечающей за бесперебойную работу нефтепровода.
Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу". "В результате атаки временно прекращены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию", - говорят в компании.
Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности в связи с произошедшим.
Если эта подстанция будет долго ремонтироваться, а у Украины есть более важные подстанции для восстановления электроснабжения страны, чем для прокачки нефти в прорашкинскую Венгрию, и если остальные страны ЕС ответят Венгрии (в ответ на показательную поддержку Венгрии недорашки), что у них едва хватает нефти для своих стран, может до венгров через резкое поднятие цен на бензин и соотв. цен на товары и продукты (стоимость доставки) дойдет, что не стоит им так рьяно поддерживать недорашку, противоставляя себя остальной Европе?
Поставки по международному контракту. Восстановление подачи нефти по нефтепроводу - должны быть восстановлены в первую очередь. - В данном случае, Венгры, и наши, как никто другой заинтересованны в восстановлении подстанции.
форсмажор, будуть відновлені як тільки так і зразу, після італійської забастовки, із дотриманням всіх засобів та норм безпеки, із встановленням сертифікованого, відкаліброваного у відповідних компетентних органах обладнання із погодженням у всіх дотичних сторін
ой, тільки не починайте тут. вбивали чимало різних націй - всіх, хто не не підходив під стандарти арійської раси. кого більше, кого менше. можливо, когось з особливим "натхненням". але все це зовсім не відміняє того, що нацисти в цьому питанні сильно не перебирали. і якщо хтось якимось чином вибив собі право вважатися при цьому самим "ображеним", то це його справа, це все зовсім не відміняє, що знищували багато різних націй, аж ніяк не одну обрану і всі мають співчувати тільки комусь одному, а іншим ні.
yanyura написав:Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.
У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!
Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.
- Это никого не волнует. - Отвечает "Компания" подписавшая договор.
сегодняшний удар я расцениваю как. 1. или пуйло действительно решился в дальнейшем на ядерный удар. 2. или этот удар был нанесён без его ведома, что бы этим действиями его обвинить и убрать. типа переворота в раше потом.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 15 лис, 2022 23:45, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.
У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!
Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.
- Это никого не волнует. - Отвечает "Компания" подписавшая договор.
словосполучення "форсмажорні обставини" чи "обставини непереборної сили" доводилося чувати і читати в договорах?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 15 лис, 2022 23:45, всього редагувалось 1 раз.