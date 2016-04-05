Додано: Вів 15 лис, 2022 23:02

21:55, 15.11.22

Нефтепропод "Дружба" остановлен из-за падения напряжения. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности страны.



Об остановке "Дружбы" сначала заявили в российской компании "Транснефть", ссылаясь якобы на уведомление украинской стороны. Об этом сообщает "РИА Новости".



"Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия, — Ред.) из-за падения напряжения", — сказал российским пропагандистским СМИ советник президента "Транснефти" Игорь Демин.



Как сообщает Index, остановка прокачки через "Дружбу" произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.



СМИ сообщают, что ракета РФ попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на беларуско-украинской границе, отвечающей за бесперебойную работу нефтепровода .



Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу". "В результате атаки временно прекращены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию", - говорят в компании.



Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности в связи с произошедшим .

90 дней работы

(Оригинал -Если эта подстанция будет долго ремонтироваться, а у Украины есть более важные подстанции для восстановления электроснабжения страны, чем для прокачки нефти в прорашкинскую Венгрию, и если остальные страны ЕС ответят Венгрии (в ответ на показательную поддержку Венгрии недорашки), что у них едва хватает нефти для своих стран, может до венгров через резкое поднятие цен на бензин и соотв. цен на товары и продукты (стоимость доставки) дойдет, что не стоит им так рьяно поддерживать недорашку, противоставляя себя остальной Европе?Венгрия заявляет, что ее запасов хватит на. Неужели в таком случае требуется срочно созывать совет безопасности? Кто разбирается в этом, поясните.