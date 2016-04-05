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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2682268326842685
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 23:45

  yanyura написав:
  flyman написав:не 65 км, а 6.5км

Вижу только 2 варианта:
- орковские ракеты настолько "высокоточны", что отклонение от цели на 6,5 км для них норма;
- удар по Польше был нанесен специально, чтобы проверить реакцию НАТО.

1. В инциденте с Польшей кровно заинтересованна РФ.
2. РФ заняла ВСЕ аэродромы Белоруссии (Не случайно ли?)
3. К Новому году РФ необходимо публичное "развёртывание ситуации".
....................................................................
Считайте это "немецкой радиостанцией 1939года", только в исполнении московии.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 23:49

  wild.tomcat написав:
  Kudrjavuy написав:
  yanyura написав:Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.

У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!

Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.

- Это никого не волнует.
- Отвечает "Компания" подписавшая договор.


словосполучення "форсмажорні обставини" чи "обставини непереборної сили" доводилося чувати і читати в договорах?

Все спорные вопросы, согласно договора, решаются в суде:
1. Московском?
2. Киевском?
3. Лондонском?
Если Вы знакомы с данными словосочетаниями - то "мама, свою премию, уже не увидит никогда"
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 23:57

В Харьков прилетело примерно в 16.10. Свет пропал по всему городу.
У меня появился где-то в 22.55, почти через 7 часов. Где-то дали свет раньше, около 20 часов. Появился ли уже везде не знаю, не скажу.
Удивил "Рост" - хорошо подготовились. Зал был более-менее освещён, несколько касс самообслуживания работали (по картам) и одна обычная касса.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 00:06

  Kudrjavuy написав:
  yanyura написав:Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.

У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!

Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.

- Это никого не волнует.
- Отвечает "Компания" подписавшая договор.

Чем ответила одна из "Компаний" подписавших Будапештский меморандум?
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
...
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158

Напомните, кто-там обещал применить ядерное оружие против Украины, если она начнет военные действия против включенных в состав рашки новых ее территорий, в частности Херсонской и Запорожской областей?

Вместо этого она обстреливала Украину бывшими украинскими ракетами с бывших украинских самолетов
В 1999—2000 годах, в соответствии с межправительственным соглашением, Украина передала России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн[56].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95

Рашка подписывала договор о поставке нефти в Венгрию?
Ее ракеты уничтожили подстанцию, т.е. она сознательно сделала по-максимуму невозможность поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию. Т.ч. все претензии по прекращению работы нефтепровода к рашке.
yanyura
 
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