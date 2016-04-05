Вижу только 2 варианта: - орковские ракеты настолько "высокоточны", что отклонение от цели на 6,5 км для них норма; - удар по Польше был нанесен специально, чтобы проверить реакцию НАТО.
1. В инциденте с Польшей кровно заинтересованна РФ. 2. РФ заняла ВСЕ аэродромы Белоруссии (Не случайно ли?) 3. К Новому году РФ необходимо публичное "развёртывание ситуации". .................................................................... Считайте это "немецкой радиостанцией 1939года", только в исполнении московии.
yanyura написав:Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.
У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!
Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.
- Это никого не волнует. - Отвечает "Компания" подписавшая договор.
словосполучення "форсмажорні обставини" чи "обставини непереборної сили" доводилося чувати і читати в договорах?
Все спорные вопросы, согласно договора, решаются в суде: 1. Московском? 2. Киевском? 3. Лондонском? Если Вы знакомы с данными словосочетаниями - то "мама, свою премию, уже не увидит никогда"
В Харьков прилетело примерно в 16.10. Свет пропал по всему городу. У меня появился где-то в 22.55, почти через 7 часов. Где-то дали свет раньше, около 20 часов. Появился ли уже везде не знаю, не скажу. Удивил "Рост" - хорошо подготовились. Зал был более-менее освещён, несколько касс самообслуживания работали (по картам) и одна обычная касса.
yanyura написав:Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.
У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!
Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.
- Это никого не волнует. - Отвечает "Компания" подписавшая договор.
Чем ответила одна из "Компаний" подписавших Будапештский меморандум?
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ). ... 4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
Напомните, кто-там обещал применить ядерное оружие против Украины, если она начнет военные действия против включенных в состав рашки новых ее территорий, в частности Херсонской и Запорожской областей?
Вместо этого она обстреливала Украину бывшими украинскими ракетами с бывших украинских самолетов
В 1999—2000 годах, в соответствии с межправительственным соглашением, Украина передала России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн[56].
Рашка подписывала договор о поставке нефти в Венгрию? Ее ракеты уничтожили подстанцию, т.е. она сознательно сделала по-максимуму невозможность поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию. Т.ч. все претензии по прекращению работы нефтепровода к рашке.