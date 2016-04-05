Вижу только 2 варианта: - орковские ракеты настолько "высокоточны", что отклонение от цели на 6,5 км для них норма; - удар по Польше был нанесен специально, чтобы проверить реакцию НАТО.
1. В инциденте с Польшей кровно заинтересованна РФ. 2. РФ заняла ВСЕ аэродромы Белоруссии (Не случайно ли?) 3. К Новому году РФ необходимо публичное "развёртывание ситуации". .................................................................... Считайте это "немецкой радиостанцией 1939года", только в исполнении московии.
yanyura написав:Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.
У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!
Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.
- Это никого не волнует. - Отвечает "Компания" подписавшая договор.
словосполучення "форсмажорні обставини" чи "обставини непереборної сили" доводилося чувати і читати в договорах?
Все спорные вопросы, согласно договора, решаются в суде: 1. Московском? 2. Киевском? 3. Лондонском? Если Вы знакомы с данными словосочетаниями - то "мама, свою премию, уже не увидит никогда"
В Харьков прилетело примерно в 16.10. Свет пропал по всему городу. У меня появился где-то в 22.55, почти через 7 часов. Где-то дали свет раньше, около 20 часов. Появился ли уже везде не знаю, не скажу. Удивил "Рост" - хорошо подготовились. Зал был более-менее освещён, несколько касс самообслуживания работали (по картам) и одна обычная касса.
yanyura написав:Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.
У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!
Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.
- Это никого не волнует. - Отвечает "Компания" подписавшая договор.
Чем ответила одна из "Компаний" подписавших Будапештский меморандум?
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ). ... 4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
Напомните, кто-там обещал применить ядерное оружие против Украины, если она начнет военные действия против включенных в состав рашки новых ее территорий, в частности Херсонской и Запорожской областей?
Вместо выполнения подписанного ею меморандума, рашка обстреливала Украину бывшими украинскими ракетами с бывших украинских самолетов
В 1999—2000 годах, в соответствии с межправительственным соглашением, Украина передала России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн[56].
Рашка подписывала договор о поставке нефти в Венгрию? Ее ракеты уничтожили подстанцию, т.е. она сознательно сделала по-максимуму невозможность поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию. Т.ч. все претензии по прекращению работы нефтепровода к рашке.
ой, тільки не починайте тут. вбивали чимало різних націй - всіх, хто не не підходив під стандарти арійської раси. кого більше, кого менше. можливо, когось з особливим "натхненням". але все це зовсім не відміняє того, що нацисти в цьому питанні сильно не перебирали. і якщо хтось якимось чином вибив собі право вважатися при цьому самим "ображеним", то це його справа, це все зовсім не відміняє, що знищували багато різних націй, аж ніяк не одну обрану і всі мають співчувати тільки комусь одному, а іншим ні.
Примеры можно? Вместо общих слов. Да, наци уничтожали ещё и цыган. Ещё пример - тутси в Руанде. Больше не припомню. Здесь это не по теме, больше обсуждать не собираюсь. Если Вам не лень, пишите в личку. Но удивительно, что мой пост оперативно удалили, а пост, на который я ответил, остался. Поэтому повторю:
mephala писал(а):
prodigy писал(а): стосовно загибелі єврейського населення на теренах України, Беларусі а також в прикордонних областях Польщі -в цьому приймали участь окрім УПА і поляки і червоні партизани(нквд) і російськи колаборанти (яких було під сотні різної масті)
от мне всегда было интересно - почему евреи все такие бедные-обездоленные пальцем их не тронь так они пострадали по время ВМВ. а кто считает сколько украинцы потеряли своего народа за первую и вторую плюс гражданка? заколебали уже эти плачи и стенания по евреям. может будем про себя думать? евреи сами за себя и так не плохо думают - куда не ткни в руководящую должность еврей будет.
С этого начинается антисемитизм. И украинцев не убивали просто за национальность.
И да, согласен, сочувствовать надо всем погибшим в войнах и не только.
Помощь Украине, о которой просит Белый дом, охватывает:
$21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку; $14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства; $900 миллионов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США; $626 миллионов на поддержку ядерной безопасности Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3380857