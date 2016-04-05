prodigy писал(а):

стосовно загибелі єврейського населення на теренах України, Беларусі а також в прикордонних областях Польщі -в цьому приймали участь окрім УПА і поляки і червоні партизани(нквд) і російськи колаборанти (яких було під сотні різної масті)



писал(а):от мне всегда было интересно - почему евреи все такие бедные-обездоленные пальцем их не тронь так они пострадали по время ВМВ. а кто считает сколько украинцы потеряли своего народа за первую и вторую плюс гражданка? заколебали уже эти плачи и стенания по евреям. может будем про себя думать? евреи сами за себя и так не плохо думают - куда не ткни в руководящую должность еврей будет.