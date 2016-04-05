yanyura написав:Это не вина Украины. Удар был нанесен рашкинской ракетой. У Украины уйма поврежденных подстанций, из-за чего сидит без света в т.ч. и Киев, + Херсон без света, соотв. без воды и тепла.
У Украины нет лежащего на складе оборудования. Рашка повредила, пусть она и поставляет оборудование, если хочет помочь Венгрии. А у Украины нет и точка! Международные контракты говорите? Рашка своими ракетами прервала эти контракты, вся ответственность за нарушение их на ней!
Вот Чехию и Словакию жалко, они как раз и поддерживают Украину.
- Это никого не волнует. - Отвечает "Компания" подписавшая договор.
Чем ответила одна из "Компаний" подписавших Будапештский меморандум?
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ). ... 4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
Напомните, кто-там обещал применить ядерное оружие против Украины, если она начнет военные действия против включенных в состав рашки новых ее территорий, в частности Херсонской и Запорожской областей?
Вместо выполнения подписанного ею меморандума, рашка обстреливала Украину бывшими украинскими ракетами с бывших украинских самолетов
В 1999—2000 годах, в соответствии с межправительственным соглашением, Украина передала России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн[56].
Рашка подписывала договор о поставке нефти в Венгрию? Ее ракеты уничтожили подстанцию, т.е. она сознательно сделала по-максимуму невозможность поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию. Т.ч. все претензии по прекращению работы нефтепровода к рашке.
Помощь Украине, о которой просит Белый дом, охватывает:
$21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку; $14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства; $900 миллионов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США; $626 миллионов на поддержку ядерной безопасности Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3380857
Помощь Украине, о которой просит Белый дом, охватывает:
$21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку; $14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства; $900 миллионов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США; $626 миллионов на поддержку ядерной безопасности Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3380857
Тут как кому повезет. Здешняя бюрократия - это $№@%!!! и они сами это осознают. Первые полтора месяца мы вообще не получали денежного пособия (но у нас с собой было ). Сын пробивал нам мед.страховку два месяца. Только сегодня, через 4.5 месяца нашего пребывания утвердили помощь в виде специальной карточки для покупки продуктов, хотя другие приезжие из Украины получили почти сразу.
барабашов написав:Starikan А жильё Ваше в Харькове как? Есть кому приглядывать(Если цело)?
В начале мая прилетел кассетник и полностью разбил 4 окна из 6 (мы уже были в Днепре). Младший сын (он сейчас тоже в Днепре, но изредка наведывается в Харьков) сначала организовал ДВП, а недавно и новое остекление.
«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим» https://t.me/astrapress/15922 — Байден о ракете, упавшей в Польше.
Игорь Алексеевич написав:сегодняшний удар я расцениваю как. 1. или пуйло действительно решился в дальнейшем на ядерный удар. 2. или этот удар был нанесён без его ведома, что бы этим действиями его обвинить и убрать. типа переворота в раше потом.
«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим» https://t.me/astrapress/15922 — Байден о ракете, упавшей в Польше.
vitaliian написав:Мечтателям и поэтам конечно хочется чтобы в войну вступило НАТО (или хотя бы Польша). Но увы. Хотели бы давно вступили. Выразят ноту протеста и вышлют пару работников посольства РФ в Варшаве
Якщо ракети рф падають на територію НАТО, то, відповідно, американські ракети зможуть падати на територію рф. Знімуть заборону на використання для ЗСУ. Тільки раша відморозиться - і я не я, і ракета не моя, це ви спеціально кордон пересунули на п'ять миль.
Та ніц не буде. Байден каже малоймовірно, що раша пульнула, французи, що походження ракети не значить, що ті хто зробив ракету, ті і стрілили і т.д. https://www.theguardian.com/world/live/ ... -in-poland Максимум будуть створювати всякі комісії на багато років, ну може ще нам щось підкинуть.