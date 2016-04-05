Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лис, 2022 08:04
Ожидаемо. Сглотнули
beee
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Додано: Сер 16 лис, 2022 08:18
Schmit написав: vitaliian написав:
«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим»
https://t.me/astrapress/15922
— Байден о ракете, упавшей в Польше.
Цікаво, а звідки ще може прилетіти ракета Х101?
З Білорусі, нє?
fler
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Додано: Сер 16 лис, 2022 08:38
fler написав: Schmit написав: vitaliian написав:
«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим»
https://t.me/astrapress/15922
— Байден о ракете, упавшей в Польше.
Цікаво, а звідки ще може прилетіти ракета Х101?
З Білорусі, нє?
Отвєтка в НПЗ в Мозирі буде?
flyman
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Додано: Сер 16 лис, 2022 08:41
Ну там вже пишуть шо ракета українська від ппо.
https://www.reuters.com/article/ukraine ... SKBN2S60AQ
Тільки шось вчора писали дві ракети, сьогодні - одна.
bmwbmw
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Додано: Сер 16 лис, 2022 09:42
beee написав:
Ожидаемо. Сглотнули
це просто ганьба, чергова.. і чергове заохочення рашистів до подальших дії
Letusrock
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Додано: Сер 16 лис, 2022 09:43
flyman написав:
Отвєтка в НПЗ в Мозирі буде?
років через десять, після комісій, розслідувань і судів
Letusrock
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