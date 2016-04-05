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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2684268526862687>
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 08:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ожидаемо. Сглотнули
beee
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 08:18

  Schmit написав:
  vitaliian написав:
«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим»
https://t.me/astrapress/15922
— Байден о ракете, упавшей в Польше.

Цікаво, а звідки ще може прилетіти ракета Х101?

З Білорусі, нє?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 08:38

  fler написав:
  Schmit написав:
  vitaliian написав:«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим»
https://t.me/astrapress/15922
— Байден о ракете, упавшей в Польше.

Цікаво, а звідки ще може прилетіти ракета Х101?

З Білорусі, нє?

Отвєтка в НПЗ в Мозирі буде?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 08:41

Ну там вже пишуть шо ракета українська від ппо.
https://www.reuters.com/article/ukraine ... SKBN2S60AQ
Тільки шось вчора писали дві ракети, сьогодні - одна.
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:42

  beee написав:Ожидаемо. Сглотнули


це просто ганьба, чергова.. і чергове заохочення рашистів до подальших дії
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Отвєтка в НПЗ в Мозирі буде?


років через десять, після комісій, розслідувань і судів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Цікаво, а звідки ще може прилетіти ракета Х101?

Як пояснив Олег Жданов, Х-101 може вражати цілі на дистанції 5 тисяч кілометрів. "Це — стратегічна крилата ракета повітряного базування класу "

Берем карту , циркуль - робимо коло.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:46

  Goodman написав:
  Schmit написав:Цікаво, а звідки ще може прилетіти ракета Х101?

Як пояснив Олег Жданов, Х-101 може вражати цілі на дистанції 5 тисяч кілометрів. "Це — стратегічна крилата ракета повітряного базування класу "

Берем карту , циркуль - робимо коло.

ракета Маска :idea:
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ракета Маска

Маск тільки вражає одні цілі - гаманці своїх інвесторів.
Який він сам по собі - видно по твіттеру.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  bmwbmw написав:Ну там вже пишуть шо ракета українська від ппо.


ну все, Україна напала на НАТО, тепер нехай нас захоплять за 3 дні і війні кінець. Хто за?
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