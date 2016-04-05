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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2684268526862687
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:З Білорусі, нє?

Уже наврочили -

Сьогодні черга білорусів. Є активність винищувача МіГ-31 над територією Білорусі.
Більше за все це демонстраційний проліт.
Перебувайте у безпечних місцях.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:09

  Letusrock написав:
  bmwbmw написав:Ну там вже пишуть шо ракета українська від ппо.


ну все, Україна напала на НАТО, тепер нехай нас захоплять за 3 дні і війні кінець. Хто за?

Поддерживаю! Пускай НАТО нас захватывает ))
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Ожидаемо. Сглотнули

А шо ви чекали?
Ну по-перше, не факт, що то русня. Я нікого не виправдовую, але теоретично це варіантів багато. Поки що відомо, що ракета зроблена в Росії. Теоретично це могла бути і зенітна ракета від С-300(хоча, судячи з воронок, малоймовірно).
Навіть якщо це калібр або Х-х, русня могла промахнутися. При чому тут варіантів купа: від пройобу при складанні траекторії(людський фактор, враховуючи масовість атаки - не виключений) до помилок електроніки чи помилок через роботу РЕБ.
Ну і можливий варіант свідомої провокації руснею.
В будь-якому разі війни ніхто починати через пару ракет не буде, за останні 50-70 років таких інцидентів з сотня набереться з обох боків.
Скоріш за все буде висилка дипломатів, нові санкції. Можливе розширення поставок(номенклатури та кількості озброєнь). Ідеальний для нас варіант - це ATAKMS і дозвіл стріляти по території рашки.
Максимум - це спробують ввести безпольотну зону над частиною західної України, але це вже взагалі на меджі фантастики.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:29

  sashaqbl написав:
  beee написав:Ожидаемо. Сглотнули

А шо ви чекали?
Ну по-перше, не факт, що то русня. Я нікого не виправдовую, але теоретично це варіантів багато. Поки що відомо, що ракета зроблена в Росії. Теоретично це могла бути і зенітна ракета від С-300(хоча, судячи з воронок, малоймовірно).
Навіть якщо це калібр або Х-х, русня могла промахнутися. При чому тут варіантів купа: від пройобу при складанні траекторії(людський фактор, враховуючи масовість атаки - не виключений) до помилок електроніки чи помилок через роботу РЕБ.
Ну і можливий варіант свідомої провокації руснею.
В будь-якому разі війни ніхто починати через пару ракет не буде, за останні 50-70 років таких інцидентів з сотня набереться з обох боків.
Скоріш за все буде висилка дипломатів, нові санкції. Можливе розширення поставок(номенклатури та кількості озброєнь). Ідеальний для нас варіант - це ATAKMS і дозвіл стріляти по території рашки.
Максимум - це спробують ввести безпольотну зону над частиною західної України, але це вже взагалі на меджі фантастики.

Процетую Сазонова: "выглядит убого. Где хотя бы глубокая озабоченность? А нашим политикам урок. Членство в НАТО ничего не гарантирует. Гарантирует только своя армия. ЗСУ внушает ужас врагу? Вот так это работает. Остальное ритуалы"
beee
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

lapay
Є пруф?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:03

"Поспілкувався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти", – написав він.
https://www.5.ua/polityka/vybukhy-rosii ... 92631.html
На знімку перфорована деталь від С-300, американці зафіксували траекторію, ракета російського виробництва, ми такі не випускаємо.
Дружній вогонь звична справа, на війні.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:05

lapay "висловив співчуття" і "вибачився" - це різні речі.
Наразі вибачень не було.
Хоча так, висока ймовірність того, що це наша ракета.
sashaqbl
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