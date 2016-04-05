Уже наврочили -
Сьогодні черга білорусів. Є активність винищувача МіГ-31 над територією Білорусі.
Більше за все це демонстраційний проліт.
Перебувайте у безпечних місцях.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 09:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:09
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А шо ви чекали?
Ну по-перше, не факт, що то русня. Я нікого не виправдовую, але теоретично це варіантів багато. Поки що відомо, що ракета зроблена в Росії. Теоретично це могла бути і зенітна ракета від С-300(хоча, судячи з воронок, малоймовірно).
Навіть якщо це калібр або Х-х, русня могла промахнутися. При чому тут варіантів купа: від пройобу при складанні траекторії(людський фактор, враховуючи масовість атаки - не виключений) до помилок електроніки чи помилок через роботу РЕБ.
Ну і можливий варіант свідомої провокації руснею.
В будь-якому разі війни ніхто починати через пару ракет не буде, за останні 50-70 років таких інцидентів з сотня набереться з обох боків.
Скоріш за все буде висилка дипломатів, нові санкції. Можливе розширення поставок(номенклатури та кількості озброєнь). Ідеальний для нас варіант - це ATAKMS і дозвіл стріляти по території рашки.
Максимум - це спробують ввести безпольотну зону над частиною західної України, але це вже взагалі на меджі фантастики.
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:29
Процетую Сазонова: "выглядит убого. Где хотя бы глубокая озабоченность? А нашим политикам урок. Членство в НАТО ничего не гарантирует. Гарантирует только своя армия. ЗСУ внушает ужас врагу? Вот так это работает. Остальное ритуалы"
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
lapay
Є пруф?
Додано: Сер 16 лис, 2022 11:03
"Поспілкувався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти", – написав він.
На знімку перфорована деталь від С-300, американці зафіксували траекторію, ракета російського виробництва, ми такі не випускаємо.
Дружній вогонь звична справа, на війні.
Додано: Сер 16 лис, 2022 11:05
lapay "висловив співчуття" і "вибачився" - це різні речі.
Наразі вибачень не було.
Хоча так, висока ймовірність того, що це наша ракета.
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