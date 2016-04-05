А шо ви чекали? Ну по-перше, не факт, що то русня. Я нікого не виправдовую, але теоретично це варіантів багато. Поки що відомо, що ракета зроблена в Росії. Теоретично це могла бути і зенітна ракета від С-300(хоча, судячи з воронок, малоймовірно). Навіть якщо це калібр або Х-х, русня могла промахнутися. При чому тут варіантів купа: від пройобу при складанні траекторії(людський фактор, враховуючи масовість атаки - не виключений) до помилок електроніки чи помилок через роботу РЕБ. Ну і можливий варіант свідомої провокації руснею. В будь-якому разі війни ніхто починати через пару ракет не буде, за останні 50-70 років таких інцидентів з сотня набереться з обох боків. Скоріш за все буде висилка дипломатів, нові санкції. Можливе розширення поставок(номенклатури та кількості озброєнь). Ідеальний для нас варіант - це ATAKMS і дозвіл стріляти по території рашки. Максимум - це спробують ввести безпольотну зону над частиною західної України, але це вже взагалі на меджі фантастики.
А шо ви чекали? Ну по-перше, не факт, що то русня. Я нікого не виправдовую, але теоретично це варіантів багато. Поки що відомо, що ракета зроблена в Росії. Теоретично це могла бути і зенітна ракета від С-300(хоча, судячи з воронок, малоймовірно). Навіть якщо це калібр або Х-х, русня могла промахнутися. При чому тут варіантів купа: від пройобу при складанні траекторії(людський фактор, враховуючи масовість атаки - не виключений) до помилок електроніки чи помилок через роботу РЕБ. Ну і можливий варіант свідомої провокації руснею. В будь-якому разі війни ніхто починати через пару ракет не буде, за останні 50-70 років таких інцидентів з сотня набереться з обох боків. Скоріш за все буде висилка дипломатів, нові санкції. Можливе розширення поставок(номенклатури та кількості озброєнь). Ідеальний для нас варіант - це ATAKMS і дозвіл стріляти по території рашки. Максимум - це спробують ввести безпольотну зону над частиною західної України, але це вже взагалі на меджі фантастики.
Процетую Сазонова: "выглядит убого. Где хотя бы глубокая озабоченность? А нашим политикам урок. Членство в НАТО ничего не гарантирует. Гарантирует только своя армия. ЗСУ внушает ужас врагу? Вот так это работает. Остальное ритуалы"
"Поспілкувався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти", – написав він. https://www.5.ua/polityka/vybukhy-rosii ... 92631.html На знімку перфорована деталь від С-300, американці зафіксували траекторію, ракета російського виробництва, ми такі не випускаємо. Дружній вогонь звична справа, на війні.
sashaqbl написав:А шо ви чекали? Ну по-перше, не факт, що то русня. Я нікого не виправдовую, але теоретично це варіантів багато. Поки що відомо, що ракета зроблена в Росії. Теоретично це могла бути і зенітна ракета від С-300(хоча, судячи з воронок, малоймовірно). Навіть якщо це калібр або Х-х, русня могла промахнутися. При чому тут варіантів купа: від пройобу при складанні траекторії(людський фактор, враховуючи масовість атаки - не виключений) до помилок електроніки чи помилок через роботу РЕБ. Ну і можливий варіант свідомої провокації руснею.
Класна "провокація" - пальнути балістичною ракетою. А якщо по Польщі атомною бомбою бахнути - то це також провокація чи вже щось серйозніше?
І так сталось що 8 місяців нічого не прилітало по Польщі і тут раптом на наступний день після голосування в ООН прилетіло. Совпадэние? Не думаю. Думаю РФ це зробили спеціально щоб показати що НАТО ніяке і нічого не зробить. Пу ж не стратег, він тактик. Він постійно грає на підвищення ставок! Постійно! Сильно напевно обидився карлик на резолюцію ООН по репараціях.
andrijk777 написав:І так сталось що 8 місяців нічого не прилітало по Польщі і тут раптом на наступний день після голосування в ООН прилетіло. Совпадэние? Не думаю. Думаю РФ це зробили спеціально щоб показати що НАТО ніяке і нічого не зробить. Пу ж не стратег, він тактик. Він постійно грає на підвищення ставок! Постійно!
Так виглядає, що прилетіла таки наша ракета від С-300.