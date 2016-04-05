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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:59
"УЧИ ВСЕХ ЖИТЬ! СПАСАЙ РОССИЮ! «Хорошие русские» в любой стране — как дома, точнее, как в сортире..."
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Додано: Сер 16 лис, 2022 12:02
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Додано: Сер 16 лис, 2022 12:06
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
І так сталось що 8 місяців нічого не прилітало по Польщі і тут раптом на наступний день після голосування в ООН прилетіло. Совпадэние? Не думаю.
Думаю РФ це зробили спеціально щоб показати що НАТО ніяке і нічого не зробить. Пу ж не стратег, він тактик. Він постійно грає на підвищення ставок! Постійно!
Так виглядає
, що прилетіла таки наша ракета від С-300.
Байден чуть ли не прямо сказал, что ракета -- украинская...
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Додано: Сер 16 лис, 2022 12:07
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Додано: Сер 16 лис, 2022 12:10
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Додано: Сер 16 лис, 2022 12:14
alex_dvornichenko написав: sashaqbl написав:lapay
"висловив співчуття" і "вибачився" - це різні речі.
Наразі вибачень не було.
Хоча так, висока ймовірність того, що це наша ракета.
Вообще пофиг чья ракета, первопричина события агрессия рф.
ПВО не повинно працювати, бо обломки збитих ракет можуть впасти в НАТО
_hunter написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
І так сталось що 8 місяців нічого не прилітало по Польщі і тут раптом на наступний день після голосування в ООН прилетіло. Совпадэние? Не думаю.
Думаю РФ це зробили спеціально щоб показати що НАТО ніяке і нічого не зробить. Пу ж не стратег, він тактик. Він постійно грає на підвищення ставок! Постійно!
Так виглядає
, що прилетіла таки наша ракета від С-300.
Байден чуть ли не прямо сказал, что ракета -- украинская...
виключаєм всласне ПВО? НАТО прикриє ліпше? Чи Бідон?
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Додано: Сер 16 лис, 2022 12:23
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
І так сталось що 8 місяців нічого не прилітало по Польщі і тут раптом на наступний день після голосування в ООН прилетіло. Совпадэние? Не думаю.
Думаю РФ це зробили спеціально щоб показати що НАТО ніяке і нічого не зробить. Пу ж не стратег, він тактик. Він постійно грає на підвищення ставок! Постійно!
Так виглядає, що прилетіла таки наша ракета від С-300.
А хіба немодифіковані ракети С-300 не самоліквідовуються в повітрі у разі промаху по повітряній цілі?
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Додано: Сер 16 лис, 2022 12:31
а про росcийских "либералов" тех самых еврейских кровей вообще шикарно: "они устроились в художественную самодеятельность при Аушвице "
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Додано: Сер 16 лис, 2022 12:34
sashaqbl написав:lapay "висловив співчуття" і "вибачився" - це різні речі.
Наразі вибачень не було.
Хоча так, висока ймовірність того, що це наша ракета.
Президент США Байден пpоінформував G7 і партнерів по НАТО, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО, – Reuters з посиланням на джерело у альянсі.
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