Schmit написав:А хіба немодифіковані ракети С-300 не самоліквідовуються в повітрі у разі промаху по повітряній цілі?
Ракети вже дуже багато років. Всяке могло трапитися.
Я не розумію причин істерики на форумі. Ну впала ракета - то й впала. Було б, звісно, набагато зручніше, якби це була російська. Але наразі нас ніхто не звинувачує і не буде звичнувачувати. Винна Росія. Тим, хто думає інакше - рекомендую почитати історію з румунським МіГ-21 на початку березня. UPD. Шольц:
Треба зібрати учасників-країн НАТО для остаточного вирішення, але будь-яке передчасне рішення заборонене. Ясно одне: нічого б цього не сталося без загарбницької війни росії проти України
только изначально почему то писали про ДВЕ ракеты. теперь говорят только про одну и украинскую. больше смахивает на то что решили замять тему. если под это нам дадут побольше оружия то и фик с ним.
Schmit написав:А хіба немодифіковані ракети С-300 не самоліквідовуються в повітрі у разі промаху по повітряній цілі?
Ракети вже дуже багато років. Всяке могло трапитися.
Я не розумію причин істерики на форумі. Ну впала ракета - то й впала. Було б, звісно, набагато зручніше, якби це була російська. Але наразі нас ніхто не звинувачує і не буде звичнувачувати. Винна Росія. Тим, хто думає інакше - рекомендую почитати історію з румунським МіГ-21 на початку березня. UPD. Шольц:
Треба зібрати учасників-країн НАТО для остаточного вирішення, але будь-яке передчасне рішення заборонене. Ясно одне: нічого б цього не сталося без загарбницької війни росії проти України
только изначально почему то писали про ДВЕ ракеты. теперь говорят только про одну и украинскую. больше смахивает на то что решили замять тему. если под это нам дадут побольше оружия то и фик с ним.
mephala написав:только изначально почему то писали про ДВЕ ракеты. теперь говорят только про одну и украинскую. больше смахивает на то что решили замять тему. если под это нам дадут побольше оружия то и фик с ним.
Зразу писали про дві ракети. Але при цьому публікували пошкоджений ОДИН трактор.
mephala написав:только изначально почему то писали про ДВЕ ракеты. теперь говорят только про одну и украинскую. больше смахивает на то что решили замять тему. если под это нам дадут побольше оружия то и фик с ним.
Зразу писали про дві ракети. Але при цьому публікували пошкоджений ОДИН трактор.
Нет никаких признаков умышленного ракетного удара по Польше, как и признаков того, что Россия планирует нападение на НАТО, — Столтенберг