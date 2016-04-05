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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2686268726882689
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Каховка. Нова Каховка - про їх звільнення повідомляє Херсонський депутат Сергій Хлань

Повідомлення від 15.11.22 о 07.21
Сьогодні 16.11.22 обід.
То звільнене оте все, чи ні??

То може ви нарешті зробите висновки по джерелам, де ви берете інфо? Або, принаймні, перестанете носити фейки сюди.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:17

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:А хіба немодифіковані ракети С-300 не самоліквідовуються в повітрі у разі промаху по повітряній цілі?

Ракети вже дуже багато років. Всяке могло трапитися.

Я не розумію причин істерики на форумі. Ну впала ракета - то й впала. Було б, звісно, набагато зручніше, якби це була російська. Але наразі нас ніхто не звинувачує і не буде звичнувачувати. Винна Росія. Тим, хто думає інакше - рекомендую почитати історію з румунським МіГ-21 на початку березня.
UPD. Шольц:
Треба зібрати учасників-країн НАТО для остаточного вирішення, але будь-яке передчасне рішення заборонене. Ясно одне: нічого б цього не сталося без загарбницької війни росії проти України


только изначально почему то писали про ДВЕ ракеты. теперь говорят только про одну и украинскую. больше смахивает на то что решили замять тему. если под это нам дадут побольше оружия то и фик с ним.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:19

  mephala написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:А хіба немодифіковані ракети С-300 не самоліквідовуються в повітрі у разі промаху по повітряній цілі?

Ракети вже дуже багато років. Всяке могло трапитися.

Я не розумію причин істерики на форумі. Ну впала ракета - то й впала. Було б, звісно, набагато зручніше, якби це була російська. Але наразі нас ніхто не звинувачує і не буде звичнувачувати. Винна Росія. Тим, хто думає інакше - рекомендую почитати історію з румунським МіГ-21 на початку березня.
UPD. Шольц:
Треба зібрати учасників-країн НАТО для остаточного вирішення, але будь-яке передчасне рішення заборонене. Ясно одне: нічого б цього не сталося без загарбницької війни росії проти України


только изначально почему то писали про ДВЕ ракеты. теперь говорят только про одну и украинскую. больше смахивает на то что решили замять тему. если под это нам дадут побольше оружия то и фик с ним.

може бути два обломки одної ракети, або двох
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:только изначально почему то писали про ДВЕ ракеты. теперь говорят только про одну и украинскую. больше смахивает на то что решили замять тему. если под это нам дадут побольше оружия то и фик с ним.

Зразу писали про дві ракети. Але при цьому публікували пошкоджений ОДИН трактор.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 14:11

Завтра вирок по Боїнгу, а поки що те, що точно з'ясовано.

https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 780EDC252D
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 14:47

Наткнулся на новый (для меня) остроумный украинский блог - рекомендую тоже подписаться:
смотреть можно на скорости 1,5
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 15:37

  sashaqbl написав:
  mephala написав:только изначально почему то писали про ДВЕ ракеты. теперь говорят только про одну и украинскую. больше смахивает на то что решили замять тему. если под это нам дадут побольше оружия то и фик с ним.

Зразу писали про дві ракети. Але при цьому публікували пошкоджений ОДИН трактор.


Нет никаких признаков умышленного ракетного удара по Польше, как и признаков того, что Россия планирует нападение на НАТО, — Столтенберг

@yigal_levin
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 15:59

за нечаянно бьют отчаянно

  vitaliian написав:
  sashaqbl написав:
  mephala написав:только изначально почему то писали про ДВЕ ракеты. теперь говорят только про одну и украинскую. больше смахивает на то что решили замять тему. если под это нам дадут побольше оружия то и фик с ним.

Зразу писали про дві ракети. Але при цьому публікували пошкоджений ОДИН трактор.


Нет никаких признаков умышленного ракетного удара по Польше, как и признаков того, что Россия планирует нападение на НАТО, — Столтенберг

@yigal_levin

якщо ненавмисне, то можна :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:53

Після атаки лише 30% абонентів Львівщини можуть одночасно користуватися світлом

«Укренерго» назвало ситуацію з електропостачанням на заході України «найскладнішою»
Також складна ситуація з електроенергією в центральних і північно-східних областях

Росія тримає більше 100 ракет "Калібр" у трьох морях – ВМС

Зеленський збирав ставку: обговорили захист критичної інфраструктури :shock: оперативно... :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:19

  flyman написав:
Нет никаких признаков умышленного ракетного удара по Польше, как и признаков того, что Россия планирует нападение на НАТО, — Столтенберг

@yigal_levin

якщо ненавмисне, то можна :shock:[/quote]


Кремль похвалив США за відповідь на падіння ракети у Польщі
"У цьому випадку є сенс звернути увагу на стриману та набагато професійнішу реакцію американської сторони та американського президента", - сказав журналістам Пєсков.

За його словами, ця реакція "контрастувала з абсолютно істеричною реакцією польської сторони та цілої низки інших країн".
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