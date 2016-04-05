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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:46
jump написав: flyman написав:
якщо ненавмисне, то можна
Кремль похвалив США за відповідь на падіння ракети у Польщі
"У цьому випадку є сенс звернути увагу на стриману та набагато професійнішу реакцію американської сторони та американського президента", - сказав журналістам Пєсков.
За його словами, ця реакція "контрастувала з абсолютно істеричною реакцією польської сторони та цілої низки інших країн".
правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:56
Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:56
flyman написав: jump написав: flyman написав:
якщо ненавмисне, то можна
Кремль похвалив США за відповідь на падіння ракети у Польщі
"У цьому випадку є сенс звернути увагу на стриману та набагато професійнішу реакцію американської сторони та американського президента", - сказав журналістам Пєсков.
За його словами, ця реакція "контрастувала з абсолютно істеричною реакцією польської сторони та цілої низки інших країн".
правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.
100%. молча Yобнули бы и всё.
у кацапов мозги совсем отсутствуют - это понятно: они делают так, чтобы объединить наше общество, усилить нашу армию и т.д.
интересно, что у нато мозгов не больше. они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:58
edvardd написав:
Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...
ничего себе "ночёвка"
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:00
beee написав: flyman написав: jump написав:
Кремль похвалив США за відповідь на падіння ракети у Польщі
"У цьому випадку є сенс звернути увагу на стриману та набагато професійнішу реакцію американської сторони та американського президента", - сказав журналістам Пєсков.
За його словами, ця реакція "контрастувала з абсолютно істеричною реакцією польської сторони та цілої низки інших країн".
правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.
100%. молча Yобнули бы и всё.
у кацапов мозги совсем отсутствуют - это понятно: они делают так, чтобы объединить наше общество, усилить нашу армию и т.д.
интересно, что у нато мозгов не больше. они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?
хіба ще є надія що "мстю подають холодною"
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:03
flyman написав:
якщо ненавмисне, то можна
статья другая. Админштраф
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 16 лис, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:03
beee написав:
они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?
Як тільки ми навчимось виготовляти 155мм снаряди до західної зброї, або ракети до Хаймарс, та ракети до західних ЗРК, тоді почнуть боятись. Тобто ніколи.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:08
beee написав: flyman написав:
правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.
100%. молча Yобнули бы и всё.
у кацапов мозги совсем отсутствуют - это понятно: они делают так, чтобы объединить наше общество, усилить нашу армию и т.д.
интересно, что у нато мозгов не больше. они не боятся
, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?
ну що за кацапський нарратив...
якщо в тебе сильна армія - це не привід нагнути сусідів в цивілізованому світі.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:11
Shaman написав: beee написав: flyman написав:
правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.
100%. молча Yобнули бы и всё.
у кацапов мозги совсем отсутствуют - это понятно: они делают так, чтобы объединить наше общество, усилить нашу армию и т.д.
интересно, что у нато мозгов не больше. они не боятся
, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?
ну що за кацапський нарратив...
якщо в тебе сильна армія - це не привід нагнути сусідів в цивілізованому світі.
якщо можна нагнути пересічених і витерти ноги до Конституції, то чому не привід нагнути сусідів
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:14
edvardd написав:
Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...
а что можно делать на даче в конце осени,
кроме того что спать в бронике слушая разрывы
земляные работы уже закончили или продолжаете?
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