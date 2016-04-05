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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 26882689269026912692>
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:46

  jump написав:
  flyman написав:якщо ненавмисне, то можна :shock:



Кремль похвалив США за відповідь на падіння ракети у Польщі
"У цьому випадку є сенс звернути увагу на стриману та набагато професійнішу реакцію американської сторони та американського президента", - сказав журналістам Пєсков.

За його словами, ця реакція "контрастувала з абсолютно істеричною реакцією польської сторони та цілої низки інших країн".

правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:56

Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:56

  flyman написав:
  jump написав:
  flyman написав:якщо ненавмисне, то можна :shock:



Кремль похвалив США за відповідь на падіння ракети у Польщі
"У цьому випадку є сенс звернути увагу на стриману та набагато професійнішу реакцію американської сторони та американського президента", - сказав журналістам Пєсков.

За його словами, ця реакція "контрастувала з абсолютно істеричною реакцією польської сторони та цілої низки інших країн".

правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.

100%. молча Yобнули бы и всё.

у кацапов мозги совсем отсутствуют - это понятно: они делают так, чтобы объединить наше общество, усилить нашу армию и т.д.
интересно, что у нато мозгов не больше. они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:58

  edvardd написав:Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...

ничего себе "ночёвка"
beee
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:00

мстю подають холодною

  beee написав:
  flyman написав:
  jump написав:

Кремль похвалив США за відповідь на падіння ракети у Польщі
"У цьому випадку є сенс звернути увагу на стриману та набагато професійнішу реакцію американської сторони та американського президента", - сказав журналістам Пєсков.

За його словами, ця реакція "контрастувала з абсолютно істеричною реакцією польської сторони та цілої низки інших країн".

правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.

100%. молча Yобнули бы и всё.

у кацапов мозги совсем отсутствуют - это понятно: они делают так, чтобы объединить наше общество, усилить нашу армию и т.д.
интересно, что у нато мозгов не больше. они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?

хіба ще є надія що "мстю подають холодною"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:03

  flyman написав:якщо ненавмисне, то можна
статья другая. Админштраф
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 лис, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?

Як тільки ми навчимось виготовляти 155мм снаряди до західної зброї, або ракети до Хаймарс, та ракети до західних ЗРК, тоді почнуть боятись. Тобто ніколи.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:08

  beee написав:
  flyman написав:правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.

100%. молча Yобнули бы и всё.

у кацапов мозги совсем отсутствуют - это понятно: они делают так, чтобы объединить наше общество, усилить нашу армию и т.д.
интересно, что у нато мозгов не больше. они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?

ну що за кацапський нарратив... :shock:

якщо в тебе сильна армія - це не привід нагнути сусідів в цивілізованому світі.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:11

  Shaman написав:
  beee написав:
  flyman написав:правильна реакція була спокійно пульнути по НПЗ в Мозирю, а не істерити.

100%. молча Yобнули бы и всё.

у кацапов мозги совсем отсутствуют - это понятно: они делают так, чтобы объединить наше общество, усилить нашу армию и т.д.
интересно, что у нато мозгов не больше. они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?

ну що за кацапський нарратив... :shock:

якщо в тебе сильна армія - це не привід нагнути сусідів в цивілізованому світі.

якщо можна нагнути пересічених і витерти ноги до Конституції, то чому не привід нагнути сусідів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:14

  edvardd написав:Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...


а что можно делать на даче в конце осени,
кроме того что спать в бронике слушая разрывы

земляные работы уже закончили или продолжаете?
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