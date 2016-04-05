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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2689269026912692>
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:16

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:І так сталось що 8 місяців нічого не прилітало по Польщі і тут раптом на наступний день після голосування в ООН прилетіло. Совпадэние? Не думаю.
Думаю РФ це зробили спеціально щоб показати що НАТО ніяке і нічого не зробить. Пу ж не стратег, він тактик. Він постійно грає на підвищення ставок! Постійно!

Так виглядає, що прилетіла таки наша ракета від С-300.

Поляки говорят - наша, типа взорвался маршевый двигатель С300, но- посмотрел я на воронку, а она удивительно похожа на воронку от бч москальской С300, да и до белоруси там 30 км, могли эти козлы специально оттуда запустить по Польше, и свалить на нас...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це не привід нагнути сусідів в цивілізованому світі


с дружнім візитом до Орбана одну танкову бригаду :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:18

  edvardd написав:Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...

А каску???
Нафіг той бронежилет потрібен, якщо черепок відкритий))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:якщо можна нагнути пересічених і витерти ноги до Конституції,

Портрет "нагнутого" у країні, яка потерпає від широкомасштабної агресії , виглядає десь так:
в ЗСУ його не загнати
рити окопи - також
примусити працювати на оборонному заводі - також
волонтерити - ні
донатити- ні
автомобіль не вилучили на потреби ЗСУ
їжа не по продуктовим карткам , а вільно.
Можна критикувати владу, і навіть не заберуть під Кривий Ріг добувати руду кайлом.
Бідний нагнутий флуман.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:20

  beee написав:
  edvardd написав:Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...

ничего себе "ночёвка"

иногда на даче гораздо спокойнее, на фоне былых прилётов 15 С300 по городу, раньше выходы градов было слышно, можно было что то прогнозировать, единственно неприятно, когда спишь, и слышишь вой над дачей 120й мины...
  detroytred написав:
  edvardd написав:Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...

А каску???
Нафіг той бронежилет потрібен, якщо черепок відкритий))

каски я военным поотдавал, да и нехожу я на даче в бронике, только на дорогу...
Востаннє редагувалось edvardd в Сер 16 лис, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:21

  Hotab написав:
  beee написав:они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?

Як тільки ми навчимось виготовляти 155мм снаряди до західної зброї, або ракети до Хаймарс, та ракети до західних ЗРК, тоді почнуть боятись. Тобто ніколи.
Так пишут что наладили
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:23

  otg написав:
  Hotab написав:
  beee написав:они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?

Як тільки ми навчимось виготовляти 155мм снаряди до західної зброї, або ракети до Хаймарс, та ракети до західних ЗРК, тоді почнуть боятись. Тобто ніколи.
Так пишут что наладили

наладили 152, 155 нам и так дают, пока потребности их делать нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:36

edvardd
Розкажіть: сусіди на дачі на всі Ваші прибамбаси з електрикою не зазіхають поцупити?
В нас на дачах дивний позитив від війни -- дрібні злодії зникли, як клас.
Бо відчули, що люди нервові)) стали, можуть і забити на місці.

А от під багатоповерхівкою негативне диво: завдяки відключенню світла злодії викопали навіть вбетовані в землю металеві огорожі.
Капець... ось кого б упіймати та на риття окопів в кайданах. Нечуване нахабство та сила яка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:40

  Hotab написав:
  flyman написав:якщо можна нагнути пересічених і витерти ноги до Конституції,

Портрет "нагнутого" ...

по витертим ногам зауважень нема

з.і.
СРСР здох 31 рік тому, а ще один КНДР тут не потрібен...
віяльні відключення теж варіант раціонування споживання ... до карткової системи один крок.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 лис, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:49

  detroytred написав:edvardd
Розкажіть: сусіди на дачі на всі Ваші прибамбаси з електрикою не зазіхають поцупити?
В нас на дачах дивний позитив від війни -- дрібні злодії зникли, як клас.
Бо відчули, що люди нервові)) стали, можуть і забити на місці.

А от під багатоповерхівкою негативне диво: завдяки відключенню світла злодії викопали навіть вбетовані в землю металеві огорожі.
Капець... ось кого б упіймати та на риття окопів в кайданах. Нечуване нахабство та сила яка.

главное - маскировка, и не трепаться...
панель я удачно расположил, немного торец доской прикрыл, её с дороги не видно, упс с аккумуляторами в отдельном металлическом сарае, да и мало сейчас соседей на даче, я вышел ночью - темень, вокруг никого, света и у орков нет, да и те, кто лазили - выехали подальше, опять же сторожа..., да и система заборов вокруг...на той неделе поеду систему очистки днепровской воды снимать, чтобы незамёрзла...
edvardd
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