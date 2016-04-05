edvardd написав:Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...
А каску??? Нафіг той бронежилет потрібен, якщо черепок відкритий))
flyman написав:якщо можна нагнути пересічених і витерти ноги до Конституції,
Портрет "нагнутого" у країні, яка потерпає від широкомасштабної агресії , виглядає десь так: в ЗСУ його не загнати рити окопи - також примусити працювати на оборонному заводі - також волонтерити - ні донатити- ні автомобіль не вилучили на потреби ЗСУ їжа не по продуктовим карткам , а вільно. Можна критикувати владу, і навіть не заберуть під Кривий Ріг добувати руду кайлом. Бідний нагнутий флуман.
edvardd написав:Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...
ничего себе "ночёвка"
иногда на даче гораздо спокойнее, на фоне былых прилётов 15 С300 по городу, раньше выходы градов было слышно, можно было что то прогнозировать, единственно неприятно, когда спишь, и слышишь вой над дачей 120й мины...
detroytred написав:
edvardd написав:Съездил на дачу с ночёвкой под линию, света во всей округе нет, кроме меня, меня народ отговаривал ехать - там соседи под обстрел попали - рядом, короче поехал, правда одел бронежилет...ничего сильно страшного нет, всё как обычно, в мою сторону ночью стреляли градами, недолетело...было видно вспышки и приближающиеся огоньки, но что интересно - выхода градов не слышно, орки сильно отодвинули свою арту от передка, видел вылет пятёрки градов, без прилёта- стреляют говном, другие прилетали, миномёты пропали...стрелял их танк, активнореактивными, по ним были дальние прилёты, слышал стрелкотню, значит линию не передвинули, слышал вчера мощные бахи в 16:30 на правой стороне Днепра, в 2х местах, сегодня было почти тихо...
А каску??? Нафіг той бронежилет потрібен, якщо черепок відкритий))
каски я военным поотдавал, да и нехожу я на даче в бронике, только на дорогу...
Востаннє редагувалось edvardd в Сер 16 лис, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
edvardd Розкажіть: сусіди на дачі на всі Ваші прибамбаси з електрикою не зазіхають поцупити? В нас на дачах дивний позитив від війни -- дрібні злодії зникли, як клас. Бо відчули, що люди нервові)) стали, можуть і забити на місці.
А от під багатоповерхівкою негативне диво: завдяки відключенню світла злодії викопали навіть вбетовані в землю металеві огорожі. Капець... ось кого б упіймати та на риття окопів в кайданах. Нечуване нахабство та сила яка.
detroytred написав:edvardd Розкажіть: сусіди на дачі на всі Ваші прибамбаси з електрикою не зазіхають поцупити? В нас на дачах дивний позитив від війни -- дрібні злодії зникли, як клас. Бо відчули, що люди нервові)) стали, можуть і забити на місці.
А от під багатоповерхівкою негативне диво: завдяки відключенню світла злодії викопали навіть вбетовані в землю металеві огорожі. Капець... ось кого б упіймати та на риття окопів в кайданах. Нечуване нахабство та сила яка.
главное - маскировка, и не трепаться... панель я удачно расположил, немного торец доской прикрыл, её с дороги не видно, упс с аккумуляторами в отдельном металлическом сарае, да и мало сейчас соседей на даче, я вышел ночью - темень, вокруг никого, света и у орков нет, да и те, кто лазили - выехали подальше, опять же сторожа..., да и система заборов вокруг...на той неделе поеду систему очистки днепровской воды снимать, чтобы незамёрзла...
flyman написав:СРСР здох 31 рік тому, а ще один КНДР тут не потрібен...
Розкажіть хто-небудь флуману, що без непопулярних рішень якраз таки СССР би і повернувся в Україну. Навіть не СССР. Дещо гірше.
Ми йдемо вогнем і мечем встановлювати радянську владу. Я зайняв місто, бив по палацах і церквах ... бив, нікому не даючи пощади! 28 січня Дума (Києва) просила перемир'я. У відповідь я наказав душити їх газами. Сотні генералів, а може й тисячі, були безжалісно вбиті ... Так ми мстилися. Ми могли зупинити гнів помсти, проте ми не робили цього, тому що наше гасло - бути нещадними!
У захопленому Києві більшовики організували класовий терор. Відбувалися грабежі, насильства, вбивства. Були розстріляні представники інтелігенції, вояки та цивільні громадяни. За різними підрахунками жертвами різанини стали від 2 до 5 тисяч осіб.[1][2] Серед них були генеральний секретар земельних справ Української Народної Республіки Олександр Зарудний, член Центральної Ради Ісак Пугач. Було страчено близько тисячі офіцерів та генералів — Б. Бобровський, А. Разгон, Я. Сафонов, Н. Іванов, Я. Гандзюк та інші[1]. Після переїзду уряду Радянської України з Харкова до Києва, українське радянське керівництво виявило розпад армії й тисячі трупів у парках Києва[1].