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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лис, 2022 19:10
flyman написав:
"професіонали" хотаби служили десятками років в ЗСУ, і пролюбили неньку,
а тепер мобілізовані долярчики повинні робити їх роботу.
Аналогічно було під Крутами.
Професіонали Хотаби не здатні без мобілізованих захистити неньку, у якої спільного кордону з "второй армией мира" тисячі км. І розуміючи це, саме для цього в країні існує строкова служба , моб резерв, та обов'язкова мобілізація у випадку агресії. А професіонали Хотаби є якраз тими, хто складе основу відмобілізованої армії, а також виконає те, що неспроможний зробити мобілізований: літати, виходити в море, планувати бойові дії.
Але непрофесіонала Флумана влаштовувало жити в такій країні, з такими законами, поки не торкнулось, що все-таки треба згадати, що ти народився чоловіком і твій обов'язок захищати державу.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 16 лис, 2022 19:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 19:37
ну готівкові кошти їх ніколи не відслідкувати.
а те що було по реєстрам та по банкам станом на 24-02-2022р це все можна взнати.
для махінаторів які переписують то і виїзд просто був би закритий.
все це можна зробити - просто зелені не хочуть цього робити. ви уявіть скільки всяких заможних людей зараз за кордоном незаконно. оце їх всіх скопом зараз влада позбавить майна та громадянства? ворон ворону око не виклює. а мене в цій ситуації більше хвилює що буде після війни коли повернеться батальйон монако.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 19:50
Думаю, як заявляли першопочатково, ракет було дві - Х101 і С300, яка перехопила першу. Впавші обломки і наробили біди. НАТО з переляку і щоб нічого не робити, вирішило замовчати наявність Х101. Наша біда, що ху*ло так протестувало реакцію НАТО і побачивши, що вона ніяка, зробить відповідні для застосування ядерної зброї висновки.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 19:52
Schmit написав:
Думаю, як заявляли першопочатково, ракет було дві - Х101 і С300, яка перехопила першу. Впавші обломки і наробили біди. НАТО з переляку і щоб нічого не робити, вирішило замовчати наявність Х101. Наша біда, що ху*ло так протестувало реакцію НАТО і побачивши, що вона ніяка, зробить відповідні для застосування ядерної зброї висновки.
Виглядає на те, що НАТО на католицьке Різдво отримає "подарунки" від РФ.
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flyman
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:00
Schmit написав:
Думаю, як заявляли першопочатково, ракет було дві - Х101 і С300, яка перехопила першу. Впавші обломки і наробили біди. НАТО з переляку і щоб нічого не робити, вирішило замовчати наявність Х101. Наша біда, що ху*ло так протестувало реакцію НАТО і побачивши, що вона ніяка, зробить відповідні для застосування ядерної зброї висновки.
Я теж думаю, що навіть якщо це наша С-300, то вона не могла туди сама по собі залетіти, вона ж якщо летіла, то за кацапоблєдіною.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:17
Ось такі вони, американські демократи.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:23
Schmit написав:
Наша біда, що ху*ло так протестувало реакцію НАТО і побачивши, що вона ніяка, зробить відповідні для застосування ядерної зброї висновки.
Это не россия, тут не по телевизору будут обсуждать превращение в пепел, а в тихих кабинетах, рано делать выводы, работа идёт инфа 99%.
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