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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2690269126922693>
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 19:10

  flyman написав:"професіонали" хотаби служили десятками років в ЗСУ, і пролюбили неньку,
а тепер мобілізовані долярчики повинні робити їх роботу.

Аналогічно було під Крутами.

Професіонали Хотаби не здатні без мобілізованих захистити неньку, у якої спільного кордону з "второй армией мира" тисячі км. І розуміючи це, саме для цього в країні існує строкова служба , моб резерв, та обов'язкова мобілізація у випадку агресії. А професіонали Хотаби є якраз тими, хто складе основу відмобілізованої армії, а також виконає те, що неспроможний зробити мобілізований: літати, виходити в море, планувати бойові дії.
Але непрофесіонала Флумана влаштовувало жити в такій країні, з такими законами, поки не торкнулось, що все-таки треба згадати, що ти народився чоловіком і твій обов'язок захищати державу.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 лис, 2022 19:58, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну готівкові кошти їх ніколи не відслідкувати.
а те що було по реєстрам та по банкам станом на 24-02-2022р це все можна взнати.
для махінаторів які переписують то і виїзд просто був би закритий.
все це можна зробити - просто зелені не хочуть цього робити. ви уявіть скільки всяких заможних людей зараз за кордоном незаконно. оце їх всіх скопом зараз влада позбавить майна та громадянства? ворон ворону око не виклює. а мене в цій ситуації більше хвилює що буде після війни коли повернеться батальйон монако.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 19:50


Думаю, як заявляли першопочатково, ракет було дві - Х101 і С300, яка перехопила першу. Впавші обломки і наробили біди. НАТО з переляку і щоб нічого не робити, вирішило замовчати наявність Х101. Наша біда, що ху*ло так протестувало реакцію НАТО і побачивши, що вона ніяка, зробить відповідні для застосування ядерної зброї висновки.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 19:52

  Schmit написав:
Думаю, як заявляли першопочатково, ракет було дві - Х101 і С300, яка перехопила першу. Впавші обломки і наробили біди. НАТО з переляку і щоб нічого не робити, вирішило замовчати наявність Х101. Наша біда, що ху*ло так протестувало реакцію НАТО і побачивши, що вона ніяка, зробить відповідні для застосування ядерної зброї висновки.

Виглядає на те, що НАТО на католицьке Різдво отримає "подарунки" від РФ.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:
Думаю, як заявляли першопочатково, ракет було дві - Х101 і С300, яка перехопила першу. Впавші обломки і наробили біди. НАТО з переляку і щоб нічого не робити, вирішило замовчати наявність Х101. Наша біда, що ху*ло так протестувало реакцію НАТО і побачивши, що вона ніяка, зробить відповідні для застосування ядерної зброї висновки.
Я теж думаю, що навіть якщо це наша С-300, то вона не могла туди сама по собі залетіти, вона ж якщо летіла, то за кацапоблєдіною.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:17


Ось такі вони, американські демократи.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:23

  Schmit написав: Наша біда, що ху*ло так протестувало реакцію НАТО і побачивши, що вона ніяка, зробить відповідні для застосування ядерної зброї висновки.

Это не россия, тут не по телевизору будут обсуждать превращение в пепел, а в тихих кабинетах, рано делать выводы, работа идёт инфа 99%.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:34

Хто всравсь? Кацапи!

  Schmit написав:
Ось такі вони, американські демократи.

У вас шалений талант обирати лайняні відоси та тягнути сюди.

❗️В Белом доме сделали заявление, относительно падения ракеты в Польше:
📍Украина имела и имеет полное право защищать себя.
📍США доверяют польскому расследованию взрыва, которое установило, что инцидент, вероятнее всего, был вызван украинской ракетой ПВО;
📍В инциденте в конечном счете виновата РФ.
https://t.me/evpatoriyachat2/150185
fler
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:42

  fler написав:
  Schmit написав:
Ось такі вони, американські демократи.

У вас шалений талант обирати лайняні відоси та тягнути сюди.

❗️В Белом доме сделали заявление, относительно падения ракеты в Польше:
📍Украина имела и имеет полное право защищать себя.
📍США доверяют польскому расследованию взрыва, которое установило, что инцидент, вероятнее всего, был вызван украинской ракетой ПВО;
📍В инциденте в конечном счете виновата РФ.
https://t.me/evpatoriyachat2/150185

если ракета наша, то трактор рядом бы выглядел как решето, если боеголовка самоликвидировалась, то взрыв движка бы 5ти метровую воронку бы не сделал, такую воронку делает переделаная москальская С300 пущеная из беларуси, с боеголовкой без поражающих элементов...

оккупанты покидают обустроенные рубежи на левом берегу Днепра и продвигаются вглубь на 15-20 км — ОК "Юг"
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что логистика врага на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ. Поэтому враг покидает свои позиции и продвигается глубже, чтобы учесть дальнобойность нашей артиллерии.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:43

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав:Starikan
Сегодняшнее:
Помощь Украине, о которой просит Белый дом, охватывает:

$21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку;
$14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства;
$900 миллионов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США;
$626 миллионов на поддержку ядерной безопасности Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3380857

Тут как кому повезет. Здешняя бюрократия - это $№@%!!! и они сами это осознают.
Первые полтора месяца мы вообще не получали денежного пособия (но у нас с собой было :wink: ).
Сын пробивал нам мед.страховку два месяца.
Только сегодня, через 4.5 месяца нашего пребывания утвердили помощь в виде специальной карточки для покупки продуктов, хотя другие приезжие из Украины получили почти сразу.

Беженцы выбирались туда по иной процедуре.
Вы, же "по приглашению".
У меня под рукой - которых не пустили "по приглашению", при чём от двух сыновей. :?
Там, ещё "хитрая" процедура с визами.
При чём кум, спокойно привозил родителей.
Словно рулетка.
И наоборот, от кого не ожидал - там, словно, на даче у детей.
Kudrjavuy
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