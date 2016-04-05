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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2690269126922693
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И самое опасное, для нас(Украины) - орки, после отмены их режима, как "рыночной экономики" в РФ, ставят открытый Вопрос, о целесообразности системной коррупции в Государственной системе и экономике:

Угрозы зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева начать изъятие денег и имущества частных инвесторов из стран, которые поддержат резолюцию Генассамблеи ООН по репарациям Украине, настолько несерьезны, что их критикуют даже в пропагандистских шоу на российских федеральных каналах.

В частности, озвученную Медведевым и рядом других российских политиков и "экспертов" идею "национализации" имущества западных стран осудил ведущий ток-шоу "60 минут" Евгений Попов, чем вызвал открытое изумление у своей жены и соведущей Ольги Скабеевой.
https://t.me/Ukraine_365News/41068
"Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас встанут "Сапсаны". Завтра встанут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить. Надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать: давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Да, у нас все западное. Национализируем сейчас. А что делать будем на следующий день? Что мы делать будем?" - разразился гневной тирадой Попов, чем вызвал целую гамму эмоций на лице Скабеевой - от удивления до ироничного смеха.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/262592_1668618452

А, вот это уже страшно!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:11

  Hotab написав:
  beee написав:они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?

Як тільки ми навчимось виготовляти 155мм снаряди до західної зброї, або ракети до Хаймарс, та ракети до західних ЗРК, тоді почнуть боятись. Тобто ніколи.

Памятаю, коли в 2014 році орки захватили Луганський патронний завод - то у наших можновладців проскакувала ідея побудувати патронний завод в Україні - віз і нині там...
А Укроборонпром показав картинку української версії шахіда - і на цьому все... :(
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:11

  Kudrjavuy написав:А, вот это уже страшно!

Не понял, что страшного ? что они симметрично что то национализирует в счёт репараций ?
Донационализируются, что ресурсы на еду по бартеру менять будут.
Даже я помню и ел окорочки Буша.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:34

  fler написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=Vn_RIjY2nLQ
Ось такі вони, американські демократи.

У вас шалений талант обирати лайняні відоси та тягнути сюди.

Може і так. Та я от згадую весняно/літні розмови про ленд-лізи, F15, Gray Eagle, ATAKMS, NASAMS... І де це все? Ледве випросили пару NASAMS, та так що німці нам IRIS-T швидше виготовили.
Schmit
 
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