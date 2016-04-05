Угрозы зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева начать изъятие денег и имущества частных инвесторов из стран, которые поддержат резолюцию Генассамблеи ООН по репарациям Украине, настолько несерьезны, что их критикуют даже в пропагандистских шоу на российских федеральных каналах.В частности, озвученную Медведевым и рядом других российских политиков и "экспертов" идею "национализации" имущества западных стран осудил ведущий ток-шоу "60 минут" Евгений Попов, чем вызвал открытое изумление у своей жены и соведущей Ольги Скабеевой."Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас встанут "Сапсаны". Завтра встанут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить. Надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать: давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Да, у нас все западное. Национализируем сейчас. А что делать будем на следующий день? Что мы делать будем?" - разразился гневной тирадой Попов, чем вызвал целую гамму эмоций на лице Скабеевой - от удивления до ироничного смеха.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":