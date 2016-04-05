И самое опасное, для нас(Украины) - орки, после отмены их режима, как "рыночной экономики" в РФ, ставят открытый Вопрос, о целесообразности системной коррупции в Государственной системе и экономике:
Угрозы зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева начать изъятие денег и имущества частных инвесторов из стран, которые поддержат резолюцию Генассамблеи ООН по репарациям Украине, настолько несерьезны, что их критикуют даже в пропагандистских шоу на российских федеральных каналах.
В частности, озвученную Медведевым и рядом других российских политиков и "экспертов" идею "национализации" имущества западных стран осудил ведущий ток-шоу "60 минут" Евгений Попов, чем вызвал открытое изумление у своей жены и соведущей Ольги Скабеевой. https://t.me/Ukraine_365News/41068 "Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас встанут "Сапсаны". Завтра встанут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить. Надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать: давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Да, у нас все западное. Национализируем сейчас. А что делать будем на следующий день? Что мы делать будем?" - разразился гневной тирадой Попов, чем вызвал целую гамму эмоций на лице Скабеевой - от удивления до ироничного смеха.
beee написав:они не боятся, что нас вооружат + боевой опыт = будет беспрецедентным на европейском континенте?
Як тільки ми навчимось виготовляти 155мм снаряди до західної зброї, або ракети до Хаймарс, та ракети до західних ЗРК, тоді почнуть боятись. Тобто ніколи.
Памятаю, коли в 2014 році орки захватили Луганський патронний завод - то у наших можновладців проскакувала ідея побудувати патронний завод в Україні - віз і нині там... А Укроборонпром показав картинку української версії шахіда - і на цьому все...
Ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой на первых кнопках вылетели из топ-10 программ по охвату зрительской аудитории, следует из данных Mediascope за 7–13 ноября.
У любого психоза есть предел. У военного - в том числе. Люди устали от волн ненависти, которые выплескивают на них топовые пропагандисты. Отсюда и реакция - что угодно, только не это.
а я думаю устали не от ненависти а от "больших побед" 2й армии мира в Харьковской области, Херсоне и т.д. Ограничения на длительность психозов нет, особенно если психоз это часть адаптации организма к среде.
Starikan написав: Тут как кому повезет. Здешняя бюрократия - это $№@%!!! и они сами это осознают. Первые полтора месяца мы вообще не получали денежного пособия (но у нас с собой было ). Сын пробивал нам мед.страховку два месяца. Только сегодня, через 4.5 месяца нашего пребывания утвердили помощь в виде специальной карточки для покупки продуктов, хотя другие приезжие из Украины получили почти сразу.
Беженцы выбирались туда по иной процедуре. Вы, же "по приглашению".
Мы с женой выезжали именно как беженцы (refugees) по программе U4U. Достаточно иметь любого (финансово обеспеченного) спонсора, хоть Илона Маска. В нашем случае спонсором выступил старший сын. И мы въезжали без виз (хотя у жены была туристическая), нам поставили в паспортах штампы "Paroled" со сроком действия 2 года.
vitaliian написав:а я думаю устали не от ненависти а от "больших побед" 2й армии мира в Харьковской области, Херсоне и т.д. Ограничения на длительность психозов нет, особенно если психоз это часть адаптации организма к среде.
они, перешли от записи к прямим включениям долбодятлов с передовой - скаба спрашивает , какая динамика продвижения, какие нас пункти взяти? военкор с болот - 3!!!!!!см в сутки. все, ето жесть, весь ефир в одно место. За передачу им три-четире раза мокают в их же дермецо, ЧТО ТАМ СМОТРЕТЬ? Скоро будет 100к потерь и ети портери коснутся КАЖДУЮ СЕМЬЮ. Перешли от тематики - Че там у хохлов? до - а нас то за что, война проклятая.