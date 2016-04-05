RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2691269226932694
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 06:25

А шо так можно было?

Суд арештував 5 обленерго, які контролює російська «лужниківська» група в Україні

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни рф Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.
https://t.me/sergiinaumovych/4771
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14999
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 06:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки пишут по нам опять массовый пуск сегодня
Уже летит
Spring
 
Повідомлень: 396
З нами з: 04.02.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2691269226932694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Spring, xasibaj і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472439
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4207
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (69)
17.11.2022 01:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.