Суд арештував 5 обленерго, які контролює російська «лужниківська» група в Україні
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни рф Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. https://t.me/sergiinaumovych/4771