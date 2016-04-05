Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 лис, 2022 06:25
Суд арештував 5 обленерго, які контролює російська «лужниківська» група в Україні
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни рф Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.
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vitaliian
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Додано: Чет 17 лис, 2022 06:43
Орки пишут по нам опять массовый пуск сегодня
Уже летит
Spring
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Додано: Чет 17 лис, 2022 07:31
Spring написав:
Орки пишут по нам опять массовый пуск сегодня
Уже летит
Ви до цих пір вірите всьому що пишуть оркі? Може треба трішки подорослішати чи порозумнішати, просто не знаю як м'якше сказати ...
Василь-Рівне
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Додано: Чет 17 лис, 2022 07:55
Ну пише там дівчина, над якою ракети пролетіли о 5 ранку за нашим часом та розбудили її. Близько до Каспію мешкає.. Це не якийсь відомий телеграм канал, таке, типо групи по в'язанню жіночої..
Spring
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:03
Тревога у Києві
Spring
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:03
Василь-Рівне написав: Spring написав:
Орки пишут по нам опять массовый пуск сегодня
Уже летит
Ви до цих пір вірите всьому що пишуть оркі? Може треба трішки подорослішати чи порозумнішати, просто не знаю як м'якше сказати ...
Откройте любой укр. телеграм канал.
Обявлена воздушная тревога
maza5
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:12
Василь-Рівне Можливо стратегична авіація летіла, хто знає Але тревога вже лунає по Києву Вони знають, коли по нам будуть пуски, там гул щоразу чутно
Spring
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:24
На Запорожском направлении в районе Гуляйполя оккупанты перешли в наступление
Об этом сообщил советник ОПУ Арестович. По его словам, их цель - выйти на Васильковку и Павлоград, чтобы окружить Донецкую область.
GALeon
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:32
GALeon написав:
На Запорожском направлении в районе Гуляйполя оккупанты перешли в наступление
Об этом сообщил советник ОПУ Арестович.
По его словам, их цель - выйти на Васильковку и Павлоград, чтобы окружить Донецкую область.
Продиджи был прав. ТБД Запорожская и Донецкая области.
vitaliian
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