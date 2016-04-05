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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2691269226932694
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 06:25

А шо так можно было?

Суд арештував 5 обленерго, які контролює російська «лужниківська» група в Україні

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни рф Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.
https://t.me/sergiinaumovych/4771
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 06:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки пишут по нам опять массовый пуск сегодня
Уже летит
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 07:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Spring написав:Орки пишут по нам опять массовый пуск сегодня
Уже летит

Ви до цих пір вірите всьому що пишуть оркі? Може треба трішки подорослішати чи порозумнішати, просто не знаю як м'якше сказати ... :oops:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 07:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну пише там дівчина, над якою ракети пролетіли о 5 ранку за нашим часом та розбудили її. Близько до Каспію мешкає.. Це не якийсь відомий телеграм канал, таке, типо групи по в'язанню жіночої..
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тревога у Києві
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:03

  Василь-Рівне написав:
  Spring написав:Орки пишут по нам опять массовый пуск сегодня
Уже летит

Ви до цих пір вірите всьому що пишуть оркі? Може треба трішки подорослішати чи порозумнішати, просто не знаю як м'якше сказати ... :oops:

Откройте любой укр. телеграм канал.
Обявлена воздушная тревога
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:wink:
  Spring написав:Ну пише там дівчина, над якою ракети пролетіли о 5 ранку за нашим часом та розбудили її

Ок, ясно три години ракети літають, напевне просто вилетіли прогулятися над головою цієї оркши якій вже кошмари привижаються. Кошмари у орків це однозначно плюс :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:12

Василь-Рівне
Можливо стратегична авіація летіла, хто знає
Але тревога вже лунає по Києву
Вони знають, коли по нам будуть пуски, там гул щоразу чутно
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Запорожском направлении в районе Гуляйполя оккупанты перешли в наступление

Об этом сообщил советник ОПУ Арестович.

По его словам, их цель - выйти на Васильковку и Павлоград, чтобы окружить Донецкую область.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:32

  GALeon написав:На Запорожском направлении в районе Гуляйполя оккупанты перешли в наступление

Об этом сообщил советник ОПУ Арестович.

По его словам, их цель - выйти на Васильковку и Павлоград, чтобы окружить Донецкую область.

Продиджи был прав. ТБД Запорожская и Донецкая области.
vitaliian
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