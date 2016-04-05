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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2693269426952696>
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:47

В московских подъездах расставляют коробки для сбора гуманитарной помощи «защитникам», беженцам и детям, пострадавшим от войны в Украине. Как сообщила «Соте» подписчица, по крайней мере в ее подъезде жители собирают помощь только для детей и беженцев — коробка, предназначенная для пожертвований военным, стоит пустая.

подписчица «Соты»
https://t.me/sotaproject/49669
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  Spring написав:Орки пишут по нам опять массовый пуск сегодня
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх щось вже п'ятий день не пише.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:40

Слова Байдена про Зеленського:
Это не является доказательством

Лишній раз доказують що щось з тою ракетою по Польщі не те.
Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати.
І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає.
Є така підозра що не хоче НАТО конфронтації і все.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати.
І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає.

Ви можете не довіряти, але який в цьому сенс, Було десятки таких інцидентів за історію, і вони ні разу не призвели до війни, якщо сторони явно не шукали ескалації.
Тим більше, що й так всі звинувачуюють Росію в інциденті. Наразі я схильний довіряти тому, що це з високою ймовірністю була наша ракета.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:55

  andrijk777 написав:Слова Байдена про Зеленського:
Это не является доказательством

Лишній раз доказують що щось з тою ракетою по Польщі не те.
Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати.
І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає.
Є така підозра що не хоче НАТО конфронтації і все.

Отож.
Учора Кудрявий виклав оце:
"В частности, озвученную Медведевым и рядом других российских политиков и "экспертов" идею "национализации" имущества западных стран осудил ведущий ток-шоу "60 минут" Евгений Попов, чем вызвал открытое изумление у своей жены и соведущей Ольги Скабеевой.
https://t.me/Ukraine_365News/41068
"Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас встанут "Сапсаны". Завтра встанут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить. Надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать: давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Да, у нас все западное. Национализируем сейчас. А что делать будем на следующий день? Что мы делать будем?" - разразился гневной тирадой Попов, чем вызвал целую гамму эмоций на лице Скабеевой - от удивления до ироничного смеха. "


Тобто мета санкцій-то й повинна бути саме отакою.
Бо тільки саме отаке незбройне, а економічне (зупинка Сапсанів, зникнення зв'язку і т.д.) реально вплине на оркостан. Що й визнають навіть самі роспропагандони.
Але цього з боку Заходу нема...


Тим не менш тільки допомогу Україні лише розвідданими важко переоцінити.
Тобто претензії з нашого боку стосовно того, що допомога мала, є недоречними.

Отакий парадокс.
Від того, що Захід печеться перш за все саме за себе, нікуди не дітися.
І з тим, що в реальному світі діє лише співпадіння інтересів.
Яке постійно змінюється- то більше, то менше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:57

  alibob написав:Успіх щось вже п'ятий день не пише.

А Bobua на якихось інших гілках з'являється?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 11:09

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати.
І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає.

Ви можете не довіряти, але який в цьому сенс, Було десятки таких інцидентів за історію, і вони ні разу не призвели до війни, якщо сторони явно не шукали ескалації.
Тим більше, що й так всі звинувачуюють Росію в інциденті. Наразі я схильний довіряти тому, що це з високою ймовірністю була наша ракета.

А чи могла наша зенітна ракета залишити таку вирву, яка залишається зазвичай від москальських крилатих ракет? Сумніваюсь.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 17 лис, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 11:10

  sashaqbl написав:Ви можете не довіряти, але який в цьому сенс, Було десятки таких інцидентів за історію, і вони ні разу не призвели до війни, якщо сторони явно не шукали ескалації.
Тим більше, що й так всі звинувачуюють Росію в інциденті. Наразі я схильний довіряти тому, що це з високою ймовірністю була наша ракета.

Правильно, якщо "ескалації не шукати" то її і не знайдеш. Крим захопили, ескалації не шукали - все пучком було. :D
Ну сенс очевидний - якщо це була російська ракета - то це 5 стаття. І що їм робити?
Ось я вас конкретно питаю - що має робити НАТО якщо це російська ракета?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 11:12

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати.
І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає.

Ви можете не довіряти, але який в цьому сенс, Було десятки таких інцидентів за історію, і вони ні разу не призвели до війни, якщо сторони явно не шукали ескалації.
Тим більше, що й так всі звинувачуюють Росію в інциденті. Наразі я схильний довіряти тому, що це з високою ймовірністю була наша ракета.

А чи могла наша зенітна ракета залишити таку вирву, яка залишається зазвичай від москальських крилатих ракет? Сумніваюсь.

beee ж написав чітко: "сглотнули"
flyman
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