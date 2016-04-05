В московских подъездах расставляют коробки для сбора гуманитарной помощи «защитникам», беженцам и детям, пострадавшим от войны в Украине. Как сообщила «Соте» подписчица, по крайней мере в ее подъезде жители собирают помощь только для детей и беженцев — коробка, предназначенная для пожертвований военным, стоит пустая.
Лишній раз доказують що щось з тою ракетою по Польщі не те. Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати. І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає. Є така підозра що не хоче НАТО конфронтації і все.
andrijk777 написав:Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати. І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає.
Ви можете не довіряти, але який в цьому сенс, Було десятки таких інцидентів за історію, і вони ні разу не призвели до війни, якщо сторони явно не шукали ескалації. Тим більше, що й так всі звинувачуюють Росію в інциденті. Наразі я схильний довіряти тому, що це з високою ймовірністю була наша ракета.
Лишній раз доказують що щось з тою ракетою по Польщі не те. Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати. І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає. Є така підозра що не хоче НАТО конфронтації і все.
Отож. Учора Кудрявий виклав оце: "В частности, озвученную Медведевым и рядом других российских политиков и "экспертов" идею "национализации" имущества западных стран осудил ведущий ток-шоу "60 минут" Евгений Попов, чем вызвал открытое изумление у своей жены и соведущей Ольги Скабеевой. https://t.me/Ukraine_365News/41068 "Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас встанут "Сапсаны". Завтра встанут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить. Надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать: давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Да, у нас все западное. Национализируем сейчас. А что делать будем на следующий день? Что мы делать будем?" - разразился гневной тирадой Попов, чем вызвал целую гамму эмоций на лице Скабеевой - от удивления до ироничного смеха. "
Тобто мета санкцій-то й повинна бути саме отакою. Бо тільки саме отаке незбройне, а економічне (зупинка Сапсанів, зникнення зв'язку і т.д.) реально вплине на оркостан. Що й визнають навіть самі роспропагандони. Але цього з боку Заходу нема...
Тим не менш тільки допомогу Україні лише розвідданими важко переоцінити. Тобто претензії з нашого боку стосовно того, що допомога мала, є недоречними.
Отакий парадокс. Від того, що Захід печеться перш за все саме за себе, нікуди не дітися. І з тим, що в реальному світі діє лише співпадіння інтересів. Яке постійно змінюється- то більше, то менше.
andrijk777 написав:Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати. І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає.
Ви можете не довіряти, але який в цьому сенс, Було десятки таких інцидентів за історію, і вони ні разу не призвели до війни, якщо сторони явно не шукали ескалації. Тим більше, що й так всі звинувачуюють Росію в інциденті. Наразі я схильний довіряти тому, що це з високою ймовірністю була наша ракета.
А чи могла наша зенітна ракета залишити таку вирву, яка залишається зазвичай від москальських крилатих ракет? Сумніваюсь.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 17 лис, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Ви можете не довіряти, але який в цьому сенс, Було десятки таких інцидентів за історію, і вони ні разу не призвели до війни, якщо сторони явно не шукали ескалації. Тим більше, що й так всі звинувачуюють Росію в інциденті. Наразі я схильний довіряти тому, що це з високою ймовірністю була наша ракета.
Правильно, якщо "ескалації не шукати" то її і не знайдеш. Крим захопили, ескалації не шукали - все пучком було. Ну сенс очевидний - якщо це була російська ракета - то це 5 стаття. І що їм робити? Ось я вас конкретно питаю - що має робити НАТО якщо це російська ракета?
andrijk777 написав:Так само можна сказати що і слова Байдена не є доказом. Та і власне фото залишків тої ракети не є доказом бо їх легко можна фальсифікувати. І взагалі після того як замовчали вбивство усього керівництва Польщі під Смоленсьоком, причому є майже 100% докази і нічого! Віри в Захід взагалі і Польщу зокрема немає.
Ви можете не довіряти, але який в цьому сенс, Було десятки таких інцидентів за історію, і вони ні разу не призвели до війни, якщо сторони явно не шукали ескалації. Тим більше, що й так всі звинувачуюють Росію в інциденті. Наразі я схильний довіряти тому, що це з високою ймовірністю була наша ракета.
А чи могла наша зенітна ракета залишити таку вирву, яка залишається зазвичай від москальських крилатих ракет? Сумніваюсь.