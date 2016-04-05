треба доповнити статею 5.1 "один раз не рахується"
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Додано: Чет 17 лис, 2022 11:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 17 лис, 2022 11:20
Нічого не потрібно робили. 5 стаття це для лохів. Це і так пустишка! В ній нічого конкретного немає.
Хоча я впевнений що усі "люди в темі" це і так прекрасно розуміють.
Додано: Чет 17 лис, 2022 11:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 17 лис, 2022 11:33
Момент удару російської ракети в Дніпрі. ВIДЕО
Додано: Чет 17 лис, 2022 11:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А коли Іран вдарив десятком балістичних ракет по американській військовій базі - що робили країни НАТО? Активували пяту статтю? А що робили самі США, отримавши десяток ракет?А ще є історія з MH-17. Є історія збиття Korean Air 007. Зрештою, був ще інцидент при Кучні з. російським Ту-154. Чи збиття літака МАУ.
Та навіть коли Аргентина захопила Фольклендські острови - що робили інші країни НАТО?
Зрозумійте, ніхто через одну, ба навіть 10-20 ракет і пару десятків загиблих громадян не буде починати війни, тим більше ядерної, з перспективами мільйонів жертв. Буде висилання дипломатів, санкції, розрив дипвідносин, але явно не війна - і це абсолютно нормально.
Тому не варто вигадувати конспірологічні історії про те, що хтось там щось хоче замяти.
Додано: Чет 17 лис, 2022 12:10
Нажаль в історії з ракетою по Польщі правда ролі не грає (я майже впевнений, що ракета все-таки російська). Правда буде та, яка вигідна НАТО. І, якщо чесно, я не впевнений, що реалізація 5 статті (чи навіть 4) це було б супер класно. Звичайно, в фантазіях, це моментальна поразка Росії, перемога України, танці-бубни-весілє. Але на практиці ризики просто колосальні:
1. Ядерна війна (ну раз вже НАТА напала, то уж куда дєваться). А ядерна війна з епіцентром в Україні це не те чого-б хотілося.
2. Як відреагує Китай? А він цілком під цей шумок може атакувати Тайвань. І що? Ще й Китаю оголошувати війну. Тоді повний рознос на планеті.
3. Розбрат всередині НАТО. А це дуже навіть імовірно. Якщо хтось запустить процедуру 5 статті, а частина країн відмовиться, це буде повний ахтунг. Тоді і на Україну цілком можуть забити, щоб між собою розібратися.
Моя думка - менше бубніти на офіційному-журналістському рівні на Байдена і т.п.. А на неофіційному казати: "Ну добре, хочете, щоб то була українська ракета - фіг з вами. Ми промовчимо. Але підтримку нам іще посильте. Німців там поштуркайте, угорщині трохи мозги вправте."
Додано: Чет 17 лис, 2022 12:13
А до чого тут НАТО(до виділеного)???
Тобто НАТО НІЧОГО не повинно робити по-вашому. Ок. Зрозумів.
Цікаво, а коли НАТО повинне щось таки зробити?
*Іран випустив ракети у відповідь на вбивство свого високопосадовця. Тому ваш аргумент явно не в тему.
*MH-17 взагалі не в тему. Це взагалі Малайзійський літак. До чого тут НАТО?
Додано: Чет 17 лис, 2022 12:14
sashaqbl дополню.войны не начинаются просто из за какого то инцидента. Война (если она захватническая) - хорошо спланированная операция, в начале которой четко обозначены её цели, соответственно под цели подтягиваются и ресурсы. Как то глупо за 100-200 км территории положить в могилы сто тысяч солдат и половину техники. Тем более у РФ этих территорий как грязи. В т.ч. мало заселеных
Если война оборонительная, планирования конечно меньше, но тоже надо понимать степень угрозы чтобы не допустить варианта "сгорел сарай - гори и хата".
То что здесь обсуждается в контексте польской ракеты это вообще не война, а месть. это из книг про средневековье или традиции народов Кавказа.
Война слишком дорогое удовольствие чтобы начинать ее по любому поводу.
Никто кроме пуйла не может себе такую роскошь позволить, даже северная Корея (которая с удовольствием завоевала бы южную, это там национальная идея).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 лис, 2022 12:22, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 17 лис, 2022 12:15
Я нещодавно заліз роздивися в оцю вирву від переробленої С-300.
В ній класичне запечення та утрамбування грунту великими шматками.
Точнісінько, як на 5-му фото з Мико:
І ніяких посічень уламками навкруги.
У Польщі якийсь вінегрет: запечення та спресування грунту у вирві нема і уламків (осколков) на прицепі не видно.
Тобто наче не схоже ні на нашу, ні на орківське с-300.
Інопланетяни))
Я б вважав, що це може якась орківська балістична з фугасним зарядом.
Але поляки знайшли уламки с-300.
Оперативно))
Додано: Чет 17 лис, 2022 12:27
По моему он адекватнее чем его жена. Помню еще его одно смущение. Когда один идиот предлагал все разбомбить в Киеве что б тот заплыл дерьмом. Явно было его смущение на лице. Он сказал "Там же люди".
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