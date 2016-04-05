Додано: Чет 17 лис, 2022 12:10

Нажаль в історії з ракетою по Польщі правда ролі не грає (я майже впевнений, що ракета все-таки російська). Правда буде та, яка вигідна НАТО. І, якщо чесно, я не впевнений, що реалізація 5 статті (чи навіть 4) це було б супер класно. Звичайно, в фантазіях, це моментальна поразка Росії, перемога України, танці-бубни-весілє. Але на практиці ризики просто колосальні:

1. Ядерна війна (ну раз вже НАТА напала, то уж куда дєваться). А ядерна війна з епіцентром в Україні це не те чого-б хотілося.

2. Як відреагує Китай? А він цілком під цей шумок може атакувати Тайвань. І що? Ще й Китаю оголошувати війну. Тоді повний рознос на планеті.

3. Розбрат всередині НАТО. А це дуже навіть імовірно. Якщо хтось запустить процедуру 5 статті, а частина країн відмовиться, це буде повний ахтунг. Тоді і на Україну цілком можуть забити, щоб між собою розібратися.



Моя думка - менше бубніти на офіційному-журналістському рівні на Байдена і т.п.. А на неофіційному казати: "Ну добре, хочете, щоб то була українська ракета - фіг з вами. Ми промовчимо. Але підтримку нам іще посильте. Німців там поштуркайте, угорщині трохи мозги вправте."