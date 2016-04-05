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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2694269526962697
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:29

detroytred
Моя перша думка на цю історію була, що ніякої ракети взагалі не було. Підірвали якийсь трактор в полі, розкидали уламки ракети (яких вже є повно) і сказали, що прилетіло. Проте реакція США демонструє, що все-таки ні. Або-ж це влаштували самі поляки (без відома США), що вкрай малоймовірно.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:33

  otg написав:
  Kudrjavuy написав: - разразился гневной тирадой Попов, чем вызвал целую гамму эмоций на лице Скабеевой - от удивления до ироничного смеха.
По моему он адекватнее чем его жена. Помню еще его одно смущение. Когда один идиот предлагал все разбомбить в Киеве что б тот заплыл дерьмом. Явно было его смущение на лице. Он сказал "Там же люди".

Більше схоже на гру добрий-злий поліцейський з однією метою.
Тобто Попов виправдовує орковладу перед орками чому та й досі не зробила (не розбомбила).
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:37

  Schmit написав:[
А чи могла наша зенітна ракета залишити таку вирву, яка залишається зазвичай від москальських крилатих ракет? Сумніваюсь.

У меня тоже сразу назрел этот вопрос. Я не знаю какие воронки оставляют с300, но хотелось бы узнать..

Западу выгодней, чтоб ракета была наша, иначе крайней озабоченностью не отделаться, будет смотреться как слабость

Если наша с300 туда полетела, то наверное не сама себе. Где объект перехвата? Куда он упал?
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1
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:39

  abvertaras написав:detroytred
Моя перша думка на цю історію була, що ніякої ракети взагалі не було. Підірвали якийсь трактор в полі, розкидали уламки ракети (яких вже є повно) і сказали, що прилетіло. Проте реакція США демонструє, що все-таки ні. Або-ж це влаштували самі поляки (без відома США), що вкрай малоймовірно.

Загадка.
Хоча впевен, що фахівці (американські, наші, польські) знають однозначну тверду відповідь.
Політика...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:47

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:що має робити НАТО якщо це російська ракета?

треба доповнити статею 5.1 "один раз не рахується"

+1
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:52

  detroytred написав:У Польщі якийсь вінегрет: запечення та спресування грунту у вирві нема і уламків (осколков) на прицепі не видно.
Тобто наче не схоже ні на нашу, ні на орківське с-300.
Інопланетяни))

Я б вважав, що це може якась орківська балістична з фугасним зарядом.
Але поляки знайшли уламки с-300.
Оперативно


«Сьогодні є багато ознак того, що одна з ракет, якою намагалися збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самоліквідації, і ця ракета призвела до трагедії», — заявив представник адміністраці польського президента Кумох в ефірі телеканалу TVN. Він наголосив, що «Росія несе повну відповідальність за падіння ракети, ніхто не звинувачує Україну».

Кумох повідомив, що українських фахівців, найімовірніше, допустять до розслідування на місці події, де зараз працює польсько-американська слідча група, якщо в неї «не буде зауважень на технічному рівні».

https://t.me/suspilnekropyvnytskyi/11584


  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:що має робити НАТО якщо це російська ракета?

треба доповнити статею 5.1 "один раз не рахується"

Нет. ПП 5.1. ракеты с Украины не считаются нападением.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 лис, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:55

  flyman написав:
  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:що має робити НАТО якщо це російська ракета?

треба доповнити статею 5.1 "один раз не рахується"

+1

Нема лиха без добра.
Тепер рашопропагандони і влада можуть засунути свої язики у дупу стосвно того, що НАТО спить і бачить (спало й бачило), як напасти на роіссю.
Єдиний аргумент вибито.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:57

❗️Теперь официально. Стало известно, что Израиль потратил миллионы долларов из своего бюджета на военную поддержку Украины. Это произошло после просьбы Байдена помочь ВСУ в их оборонительной войне. Закупленная Израилем военная помощь будет передана через страны НАТО. Это включает в себя обширный арсенал средств, приборов и другого "стратегического оборудования". Не сообщается, что это за "оборудование", но известно, что Израиль потратил на него многие миллионы долларов из своего национального бюджета.

@yigal_levin

https://t.me/yigal_levin/35619
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:06

Про ракету

Не треба Зеленському ставати в позу Кучми, після збитого російського пасажирского літака. Достатньо сказати, що ми відкриті для розслідування, хочемо теж взяти участь. Ситувція цілком може повторитись, в Сирії таке було не раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:08

Віталліан
А що там розслідувати-то?))
Якщо ракети відслідковується і з космосу американцями, а також наземними засобами, як натівськими, так і нашими.

Імхо: розслідувати можна тільки ракетний удар інопланетян.
А так залишається лише припечатати фактажем з засобів об'єктивного контролю хоч нашого, хоч натівського.
detroytred
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