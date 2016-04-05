detroytred Моя перша думка на цю історію була, що ніякої ракети взагалі не було. Підірвали якийсь трактор в полі, розкидали уламки ракети (яких вже є повно) і сказали, що прилетіло. Проте реакція США демонструє, що все-таки ні. Або-ж це влаштували самі поляки (без відома США), що вкрай малоймовірно.
abvertaras написав:detroytred Моя перша думка на цю історію була, що ніякої ракети взагалі не було. Підірвали якийсь трактор в полі, розкидали уламки ракети (яких вже є повно) і сказали, що прилетіло. Проте реакція США демонструє, що все-таки ні. Або-ж це влаштували самі поляки (без відома США), що вкрай малоймовірно.
Загадка. Хоча впевен, що фахівці (американські, наші, польські) знають однозначну тверду відповідь. Політика...
detroytred написав:У Польщі якийсь вінегрет: запечення та спресування грунту у вирві нема і уламків (осколков) на прицепі не видно. Тобто наче не схоже ні на нашу, ні на орківське с-300. Інопланетяни))
Я б вважав, що це може якась орківська балістична з фугасним зарядом. Але поляки знайшли уламки с-300. Оперативно
«Сьогодні є багато ознак того, що одна з ракет, якою намагалися збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самоліквідації, і ця ракета призвела до трагедії», — заявив представник адміністраці польського президента Кумох в ефірі телеканалу TVN. Він наголосив, що «Росія несе повну відповідальність за падіння ракети, ніхто не звинувачує Україну».
Кумох повідомив, що українських фахівців, найімовірніше, допустять до розслідування на місці події, де зараз працює польсько-американська слідча група, якщо в неї «не буде зауважень на технічному рівні».
❗️Теперь официально. Стало известно, что Израиль потратил миллионы долларов из своего бюджета на военную поддержку Украины. Это произошло после просьбы Байдена помочь ВСУ в их оборонительной войне. Закупленная Израилем военная помощь будет передана через страны НАТО. Это включает в себя обширный арсенал средств, приборов и другого "стратегического оборудования". Не сообщается, что это за "оборудование", но известно, что Израиль потратил на него многие миллионы долларов из своего национального бюджета.
Не треба Зеленському ставати в позу Кучми, після збитого російського пасажирского літака. Достатньо сказати, що ми відкриті для розслідування, хочемо теж взяти участь. Ситувція цілком може повторитись, в Сирії таке було не раз.