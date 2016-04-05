❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз". https://t.me/c/1649109317/15940
❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз". https://t.me/c/1649109317/15940
❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз". https://t.me/c/1649109317/15940
❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз". https://t.me/c/1649109317/15940
12.11.22:
Hotab написав:
Faceless написав:Підозрюю, свинособаки знову готують масований обстріл на понеділок
Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде. В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри. В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Hotab написав:Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде. В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри. В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Дата центри слід переносити. Не знаю на скільки це можливо і підстанції робити закритого типу. Ліпше підземні. Вот з газом навіть не знаю. Цей виродок схоже піде на все. І газову інфраструктуру не сховаєш. Тим більш в них є всі схеми розводки. Крім того треба адекватну відповідь. І це має бути не Бєлгород. На кожну їх атаку треба залишати Москву зовсім без світла. Не один не два райони міста, а всі підстанції треба виводити з ладу, щоб Москва потухла. Таким чином тре зробити з флотом. Випуситли калібри, приплили дрони та обнулили носії.
Востаннє редагувалось otg в Чет 17 лис, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде. В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри. В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Дата центри слід переносити. Не знаю на скільки це можливо і підстанції робити закритого типу. Ліпше підземні. Вот з газом навіть не знаю. Цей виродок схоже піде на все. І газову інфраструктуру не сховаєш. Тим більш в них є всі схеми розводки.
Хотаб каже, що якщо флаймани підуть в ЗСУ, то ракети можна буде збивати черенками лопат