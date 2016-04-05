RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2695269626972698
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:24

❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз".
https://t.me/c/1649109317/15940
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15007
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:32

  vitaliian написав:
❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз".
https://t.me/c/1649109317/15940

НПЗ в Мозирі, як поживає?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30006
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:33

  flyman написав:
  vitaliian написав:
❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз".
https://t.me/c/1649109317/15940

НПЗ в Мозирі, як поживає?

Займитесь им
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15007
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:43

  vitaliian написав:
❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз".
https://t.me/c/1649109317/15940



12.11.22:

  Hotab написав:
  Faceless написав:Підозрюю, свинособаки знову готують масований обстріл на понеділок

Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде.
В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри.
В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:55

Hotab хотите сказать что это вы им цели подсказываете? Ждём удары по дата центрам.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15007
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:25

  Hotab написав:Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде.
В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри.
В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Дата центри слід переносити. Не знаю на скільки це можливо і підстанції робити закритого типу. Ліпше підземні. Вот з газом навіть не знаю. Цей виродок схоже піде на все. І газову інфраструктуру не сховаєш. Тим більш в них є всі схеми розводки.
Крім того треба адекватну відповідь. І це має бути не Бєлгород. На кожну їх атаку треба залишати Москву зовсім без світла. Не один не два райони міста, а всі підстанції треба виводити з ладу, щоб Москва потухла. Таким чином тре зробити з флотом. Випуситли калібри, приплили дрони та обнулили носії.
Востаннє редагувалось otg в Чет 17 лис, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:31

  otg написав:
  Hotab написав:Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде.
В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри.
В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Дата центри слід переносити. Не знаю на скільки це можливо і підстанції робити закритого типу. Ліпше підземні. Вот з газом навіть не знаю. Цей виродок схоже піде на все. І газову інфраструктуру не сховаєш. Тим більш в них є всі схеми розводки.

Хотаб каже, що якщо флаймани підуть в ЗСУ, то ракети можна буде збивати черенками лопат
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30006
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:35

  flyman написав:Хотаб каже, що якщо флаймани підуть в ЗСУ, то ракети можна буде збивати черенками лопат
Як що flyman може перенести датацентр, має займатись цим. Війна не тільки з черенками.
otg
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2695269626972698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107172
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472477
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinTech Ukraine 2022 (3)
17.11.2022 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.