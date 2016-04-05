❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз". https://t.me/c/1649109317/15940
❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз". https://t.me/c/1649109317/15940
❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз". https://t.me/c/1649109317/15940
❗️Россия сегодня осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры Украины: несколько объектов разрушено, ещё несколько получили повреждения разной степени, — "Нафтогаз". https://t.me/c/1649109317/15940
12.11.22:
Hotab написав:
Faceless написав:Підозрюю, свинособаки знову готують масований обстріл на понеділок
Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде. В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри. В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Hotab написав:Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде. В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри. В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Дата центри слід переносити. Не знаю на скільки це можливо і підстанції робити закритого типу. Ліпше підземні. Вот з газом навіть не знаю. Цей виродок схоже піде на все. І газову інфраструктуру не сховаєш. Тим більш в них є всі схеми розводки. Крім того треба адекватну відповідь. І це має бути не Бєлгород. На кожну їх атаку треба залишати Москву зовсім без світла. Не один не два райони міста, а всі підстанції треба виводити з ладу, щоб Москва потухла. Таким чином тре зробити з флотом. Випуситли калібри, приплили дрони та обнулили носії.
Востаннє редагувалось otg в Чет 17 лис, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Можливо. Цілі наступних ударів (з конкретними координатами) вони визначили. Відомі вони і нам (мені). Буде це понеділок , чи інший день, але обов'язково буде. В основному це знов енергетична структура. Включаючи газову. А також data-центри. В понеділок мені буде не до форуму, але якщо буде якийсь конкретний інсайд, спробую повідомити.
Дата центри слід переносити. Не знаю на скільки це можливо і підстанції робити закритого типу. Ліпше підземні. Вот з газом навіть не знаю. Цей виродок схоже піде на все. І газову інфраструктуру не сховаєш. Тим більш в них є всі схеми розводки.
Хотаб каже, що якщо флаймани підуть в ЗСУ, то ракети можна буде збивати черенками лопат
Метою ракетного удару з боку Росії 15 листопада була зупинка атомних електростанцій України.
Про це в інтерв'ю Forbes заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, зазначивши при цьому, що основні влучання були по підстанціях.
"Ймовірно, їх енергетики, які мають схеми живлення нашої енергосистеми, підказали військовим куди бити, щоб зупинити наші АЕС. Однак ми змогли швидко залучити резервні схеми живлення для забезпечення роботи станцій", - сказав він.
у мене 15 годин як вимкнули електрику: зі свого резервного живлення в ночі обігрівав спальну кімнату, з ранку -холодильник, зараз підключив комп і інтернет
На місці падіння ракети на території Польщі вже зібрані певні докази, які показують послідовність подій.
Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24.
"Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії", - повідомив Кумох.
За його словами, на місці падіння працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.
На запитання, які докази є у слідства, він відповів: "Уламки ракети, глибина кратера, експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яке вона використала".
Він додав, що "є відеозаписи". "Я не хотів би говорити про їх зміст, тому що я бачив їх у засекреченому режимі", - зазначив він.
Кумох підкреслив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила польську територію".
"Росія бомбардувала Україну в той день і Росія несе повну відповідальність за все, що падає. Це нагадує ситуацію, коли людина вийшла на дорогу і спричинила зіткнення між автомобілем і автобусом. Чи винна машина? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу і спричинила аварію", - сказав він.