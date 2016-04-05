|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 17 лис, 2022 15:24
prodigy написав:
На місці падіння ракети на території Польщі вже зібрані певні докази, які показують послідовність подій.
Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24.
"Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії", - повідомив Кумох.
За його словами, на місці падіння працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.
На запитання, які докази є у слідства, він відповів: "Уламки ракети, глибина кратера, експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яке вона використала".
Він додав, що "є відеозаписи". "Я не хотів би говорити про їх зміст, тому що я бачив їх у засекреченому режимі", - зазначив він.
Кумох підкреслив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила польську територію".
"Росія бомбардувала Україну в той день і Росія несе повну відповідальність за все, що падає. Це нагадує ситуацію, коли людина вийшла на дорогу і спричинила зіткнення між автомобілем і автобусом. Чи винна машина? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу і спричинила аварію", - сказав він.
дуже цікаво ... радари НАТО її не бачили, а напрям визначають тільки по ямці... XXI вік космосу і нанотехнологій ... поправку на вітер роблять піднявши догори наслинений палець.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30008
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 17 лис, 2022 15:40
vitaliian написав:Hotab
хотите сказать что это вы им цели подсказываете? Ждём удары по дата центрам.
Я хочу сказати, що ви безвідповідальний. Кілька разів казали,що я у вас в ЧС, йумарили "ви до сіх пор чітаєтє, что там пишєт Хотаб?", а тут осьо, як в тому анекдоті"...но Ватсон без трубки уже не мог"...
flyman написав:
Хотаб каже, що якщо флаймани підуть в ЗСУ, то ракети можна буде збивати черенками лопат
Якщо Флуман буде з Польщі реготати, то користі буде ще менше. Хай хоч з витрачених $100 на місяць ТУТ платить ПДВ. Якщо нема ні мужності для ЗСУ, ні патріотичності для донатів
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8270
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 1903 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 17 лис, 2022 15:50
flyman написав:
дуже цікаво ... радари НАТО її не бачили, а напрям визначають тільки по ямці... XXI вік космосу і нанотехнологій ... поправку на вітер роблять піднявши догори наслинений палець.
Вам слово "радіогоризонт" про щось говорить?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лис, 2022 15:58
andrijk777 написав: sashaqbl написав:
Ви можете не довіряти, але який в цьому сенс, Було десятки таких інцидентів за історію, і вони ні разу не призвели до війни, якщо сторони явно не шукали ескалації.
Тим більше, що й так всі звинувачуюють Росію в інциденті. Наразі я схильний довіряти тому, що це з високою ймовірністю була наша ракета.
Правильно, якщо "ескалації не шукати" то її і не знайдеш. Крим захопили, ескалації не шукали - все пучком було.
Ну сенс очевидний - якщо це була російська ракета - то це 5 стаття. І що їм робити?
Ось я вас конкретно питаю - що має робити НАТО якщо це російська ракета?
Збивати російські ракети, що наближуються до Західної України.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18991
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2441 раз.
- Подякували: 3046 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лис, 2022 16:14
prodigy написав:
Метою ракетного удару з боку Росії 15 листопада була зупинка атомних електростанцій України.
Про це в інтерв'ю Forbes заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, зазначивши при цьому, що основні влучання були по підстанціях.
"Ймовірно, їх енергетики, які мають схеми живлення нашої енергосистеми, підказали військовим куди бити, щоб зупинити наші АЕС. Однак ми змогли швидко залучити резервні схеми живлення для забезпечення роботи станцій", - сказав він.
у мене 15 годин як вимкнули електрику: зі свого резервного живлення
в ночі обігрівав спальну кімнату, з ранку -холодильник,
зараз підключив комп і інтернет
У меня график отключений со вчера вообще живёт своей жизнью. Проблема в том, что из за высокой застройки 2/3 высотного дома зависит от насосов. Качают воду и отопление. Выключение на 4 -8 часов в принципе не заметно, а вот когда большинство времени нет электричества - беда. Из-за насосов перестаёт подаваться тепло, соответственно отопить квартиру чем-то другим тоже невозможно.
Заморозить, с*#и, решили. Кстати по этой же причине 4 человека из класса моего ребёнка выехали на зимний период. Посмотрим как оно дальше будет
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8743
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 924 раз.
- Подякували: 1790 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 лис, 2022 16:22
З електроенергією все печально...
Електроенергії може не бути днями, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук.
Ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання. Кількість годин, коли світло буде включатись, коротке – 2-3 години максимум. До цього потрібно бути готовим, - зазначив голова ДТЕК.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лис, 2022 16:23
hume написав:
У меня график отключений со вчера вообще живёт своей жизнью. Проблема в том, что из за высокой застройки 2/3 высотного дома зависит от насосов. Качают воду и отопление. Выключение на 4 -8 часов в принципе не заметно, а вот когда большинство времени нет электричества - беда. Из-за насосов перестаёт подаваться тепло, соответственно отопить квартиру чем-то другим тоже невозможно.
в закарпатській області в частині сіл чи районів міста відключень або нема або мінімальні а в іншій частині тотальні відключення: в батьків вчора за 24 год світло було 3 години, сьогодні за 16 год світло було 1год + 45 хв + 20 хв. Так само й в мене на роботі, генератор вже зжер 30 л (кілька компів і освітлення офісу)
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лис, 2022 16:26
sashaqbl написав:
З електроенергією все печально...
Електроенергії може не бути днями, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук.
Ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання. Кількість годин, коли світло буде включатись, коротке – 2-3 години максимум. До цього потрібно бути готовим, - зазначив голова ДТЕК.
Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лис, 2022 16:31
Letusrock написав:
Чи це стосується лише приватного сектору
Лише приватного. Стосовно промисловості - найбільші споживачі вже давно обмежені, й дуже сильно.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лис, 2022 17:01
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|107177
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|472491
|
|
|1
|4208
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|