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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2697269826992700
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:16

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:З електроенергією все печально...

Електроенергії може не бути днями, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук.

Ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання. Кількість годин, коли світло буде включатись, коротке – 2-3 години максимум. До цього потрібно бути готовим, - зазначив голова ДТЕК.


Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору

Економіка знищується уже тридцять років, нічого нового. Хто хотів виїхати ужевиїхав
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:16

  Letusrock написав:Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"

Именно так, загоняют всех мужиков в армию, они ненормальные. Я уже писал и повторю - закончится в городе цивилизация и работа, пойду в армию, альтернативы нет. Посмотрим чьи мобики злее и умелее.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:20

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:З електроенергією все печально...

Електроенергії може не бути днями, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук.

Ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання. Кількість годин, коли світло буде включатись, коротке – 2-3 години максимум. До цього потрібно бути готовим, - зазначив голова ДТЕК.


Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору

Тому знов згадується моє питання двомісячної давнини (хоча воно було і раніше): чого чекають наші західні партнери?
Тепер вже розпочались удари по газовому сектору, потім очисні споруди мільйонників і т.д.

Щось ракети не закінчуються, а ще іранські можуть підійти.
Сподіваюся, що партнери дійсно знають, тому що мають повну інформацію, бачать повну картину подій.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому знов згадується моє питання двомісячної давнини (хоча воно було і раніше): чого чекають наші західні партнери?


Чекають ще хоч 10 млн біженців...
Партнери дико туплять як і у випадку з Сирією
Letusrock
 
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