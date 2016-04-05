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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:16
Letusrock написав: sashaqbl написав:
З електроенергією все печально...
Електроенергії може не бути днями, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук.
Ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання. Кількість годин, коли світло буде включатись, коротке – 2-3 години максимум. До цього потрібно бути готовим, - зазначив голова ДТЕК.
Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору
Економіка знищується уже тридцять років, нічого нового. Хто хотів виїхати ужевиїхав
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:16
Letusrock написав:
Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Именно так, загоняют всех мужиков в армию, они ненормальные. Я уже писал и повторю - закончится в городе цивилизация и работа, пойду в армию, альтернативы нет. Посмотрим чьи мобики злее и умелее.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:20
Letusrock написав: sashaqbl написав:
З електроенергією все печально...
Електроенергії може не бути днями, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук.
Ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання. Кількість годин, коли світло буде включатись, коротке – 2-3 години максимум. До цього потрібно бути готовим, - зазначив голова ДТЕК.
Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору
Тому знов згадується моє питання двомісячної давнини (хоча воно було і раніше): чого чекають наші західні партнери?
Тепер вже розпочались удари по газовому сектору, потім очисні споруди мільйонників і т.д.
Щось ракети не закінчуються, а ще іранські можуть підійти.
Сподіваюся, що партнери дійсно знають, тому що мають повну інформацію, бачать повну картину подій.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:22
detroytred написав:
Тому знов згадується моє питання двомісячної давнини (хоча воно було і раніше): чого чекають наші західні партнери?
Чекають ще хоч 10 млн біженців...
Партнери дико туплять як і у випадку з Сирією
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