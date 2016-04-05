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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2698269927002701>
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:16

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:З електроенергією все печально...

Електроенергії може не бути днями, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук.

Ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання. Кількість годин, коли світло буде включатись, коротке – 2-3 години максимум. До цього потрібно бути готовим, - зазначив голова ДТЕК.


Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору

Економіка знищується уже тридцять років, нічого нового. Хто хотів виїхати ужевиїхав
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:16

  Letusrock написав:Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"

Именно так, загоняют всех мужиков в армию, они ненормальные. Я уже писал и повторю - закончится в городе цивилизация и работа, пойду в армию, альтернативы нет. Посмотрим чьи мобики злее и умелее.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:20

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:З електроенергією все печально...

Електроенергії може не бути днями, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук.

Ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання. Кількість годин, коли світло буде включатись, коротке – 2-3 години максимум. До цього потрібно бути готовим, - зазначив голова ДТЕК.


Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору

Тому знов згадується моє питання двомісячної давнини (хоча воно було і раніше): чого чекають наші західні партнери?
Тепер вже розпочались удари по газовому сектору, потім очисні споруди мільйонників і т.д.

Щось ракети не закінчуються, а ще іранські можуть підійти.
Сподіваюся, що партнери дійсно знають, тому що мають повну інформацію, бачать повну картину подій.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому знов згадується моє питання двомісячної давнини (хоча воно було і раніше): чого чекають наші західні партнери?


Чекають ще хоч 10 млн біженців...
Партнери дико туплять як і у випадку з Сирією
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 18:26

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:З електроенергією все печально...

Електроенергії може не бути днями, – виконавчий директор ДТЕК Сахарук.

Ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання. Кількість годин, коли світло буде включатись, коротке – 2-3 години максимум. До цього потрібно бути готовим, - зазначив голова ДТЕК.


Економіка буде просто знищена в нуль при таких розкладах... Виїдуть всі крім військових і любителів фільму "Виживший"
Чи це стосується лише приватного сектору

Я это несколько месяцев пишу.
Уже б честно сказали- люди выезжайте все.
Нет, нужно бабки отмыть. Оно взорвалось, лепят, опять взорвано, опять лепят и так по кругу
beee
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 18:31

Letusrock
А що Європі боятися? Ще 5-6 млн жіночок з дітьми для 500 млн Європи це ніщо. Приймуть з радістю. Заодно покращать свою демографічну ситуацію. В Україні залишаються лише одні чоловіки. Їх не випустять. Можливо ще залишиться частина пенсіонерів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Уже б честно сказали- люди выезжайте все.
Нет, нужно бабки отмыть. Оно взорвалось, лепят, опять взорвано, опять лепят и так по кругу

Які ще бабки? Європа теж не гумова. Якщо хтось думав, що перемога буде легкою і швидкою, той ніц не знає історії. Ми ще хоч якось можемо бити по території агресора, в'єтнамці чи афганці і цього не могли. Так довго, як тоді, активної війни не буде, але дозріють кацапи до усвідомлення поразки, не раніше як за рік війни, а поки треба терпіти і виживати.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:00

  beee написав:Уже б честно сказали- люди выезжайте все
а работать кто будет. Война это экономика. Армию надо кормить, одевать, обеспечивать топливом и всем остальным. Наоборот те кто выехали 18-55 должны вернуться. А правительство должно экстренно создавать рабочие места.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Наоборот те кто выехали 18-55 должны вернуться. А правительство должно экстренно создавать рабочие места.


Але звідки візьмуть нові робочі місця при умові що "Електроенергії може не бути днями"...
якщо з атаками на енергетику нічого не вирішать то я навіть незнаю що буде в наступні місяць-два
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Але звідки візьмуть нові робочі місця при умові що "Електроенергії може не бути днями"...

Менше слухати цих приватизаторів. Колись за копійки скупили обленерго і дуркували.
не можуть впоратися - на вихід.
Goodman
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